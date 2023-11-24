Суд арестовал начальника ЦЛП РЖД Белянкина по делу о мошенничестве

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Начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом (ЦЛП) РЖД Алексея Белянкина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РИА Новости сообщили в Дорогомиловском суде Москвы.
Отмечается, что в отношении Белянкина суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Суд вынес данное поставление ещё в начале ноября, однако защите удалось его обжаловать.
В московском суде не стали раскрывать детали возбуждённого дела, но отметили, что по статье о мошенничестве Белянкину грозит до 10 лет лишения свободы.
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Суд вынес данное поставление ещё в начале ноября, однако защите удалось его обжаловать.
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Анастасия Чинкова