Суд арестовал Надежду Кеворкову по обвинению в оправдании терроризма

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Басманный суд Москвы арестовал журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Отмечается, что Кеворкова будет находиться под стражей до 6 июля текущего года. Примечательно, что за журналистку поручились Александр Проханов, Максим Шевченко, Ева Меркачева, Екатерина Гордон и Марат Кабаев.
Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур провели обыски у российской журналистки и блогера Надежды Кеворковой. В квартире блогера силовики обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».
Напомним, Надежда Кеворкова является автором блога религиозного содержания, в котором она также освещает палестино-израильский конфликт.
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Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур провели обыски у российской журналистки и блогера Надежды Кеворковой. В квартире блогера силовики обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».
Напомним, Надежда Кеворкова является автором блога религиозного содержания, в котором она также освещает палестино-израильский конфликт.
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Екатерина Коршунова