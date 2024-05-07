Верховный суд оставил пожизненный срок студенту, напавшему на вуз в Перми

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Верховный суд России признал законным приговор в отношении Тимура Бекмансурова, осужденного на пожизненный срок за нападение на университет в Перми. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Уточняется, что суд рассмотрел жалобу осужденного и оставил приговор без изменений. Преступнику было предъявлено пожизненное заключение в декабре 2022 года.
Напомним, осенью 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории Пермского государственного университета. В результате чего погибли шесть человек, ранения получили еще несколько десятков. При задержании Бекмансуров был ранен.
Ранее сообщалось, что глава узбекского землячества Баратов предстанет перед судом в Подмосковье по делу о разжигании розни. В социальных сетях Баратов опубликовал пост, в котором назвал участников спецоперации «петухами» и утверждал, что его задевает термин «русский».
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Напомним, осенью 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории Пермского государственного университета. В результате чего погибли шесть человек, ранения получили еще несколько десятков. При задержании Бекмансуров был ранен.
Ранее сообщалось, что глава узбекского землячества Баратов предстанет перед судом в Подмосковье по делу о разжигании розни. В социальных сетях Баратов опубликовал пост, в котором назвал участников спецоперации «петухами» и утверждал, что его задевает термин «русский».
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Екатерина Коршунова