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Верховный суд оставил пожизненный срок студенту, напавшему на вуз в Перми

07 мая 2024, 16:28
Фото: iStock/utah778

Фото: iStock/utah778

Верховный суд России признал законным приговор в отношении Тимура Бекмансурова, осужденного на пожизненный срок за нападение на университет в Перми. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Уточняется, что суд рассмотрел жалобу осужденного и оставил приговор без изменений. Преступнику было предъявлено пожизненное заключение в декабре 2022 года.

Напомним, осенью 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории Пермского государственного университета. В результате чего погибли шесть человек, ранения получили еще несколько десятков. При задержании Бекмансуров был ранен.



Ранее сообщалось, что глава узбекского землячества Баратов предстанет перед судом в Подмосковье по делу о разжигании розни. В социальных сетях Баратов опубликовал пост, в котором назвал участников спецоперации «петухами» и утверждал, что его задевает термин «русский».

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#суд
#приговор
#студент
#человек
#тюрьма
Суд арестовал Надежду Кеворкову по обвинению в оправдании терроризма
07 мая 2024, 17:06

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Басманный суд Москвы арестовал журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Отмечается, что Кеворкова будет находиться под стражей до 6 июля текущего года. Примечательно, что за журналистку поручились Александр Проханов, Максим Шевченко, Ева Меркачева, Екатерина Гордон и Марат Кабаев.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур провели обыски у российской журналистки и блогера Надежды Кеворковой. В квартире блогера силовики обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».

Напомним, Надежда Кеворкова является автором блога религиозного содержания, в котором она также освещает палестино-израильский конфликт.

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#суд
#конфликт
#террористы
#митинг
#сотрудники
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Двух братьев обвинили в использовании рабского труда в Ростовской области
07 мая 2024, 16:29

Фото: iStock/Zolnierek

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух братьев, которые использовали рабский труд на сельскохозяйственных полях. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства по региону.
Отмечается, что братья обвиняются по статье Уголовного кодекса России об использовании рабского труда.

По версии следствия, братья в течение трёх лет, начиная с 2020 года, использовали рабских труд пяти граждан в станице Дубенцовской. Мужчин вынуждали каждый день выполнять тяжёлые работы на полях. При этом причитающиеся им выплаты братья забирали себе. При этом потерпевшие не могли отказаться от выполнения требований, поскольку были ограничены в возможности выезда с мест работы и проживания.

Уголовное дело передано в суд.

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#прокуратура
#ростовская область
#обвинение
#суд
#уголовное дело
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Конфликт со стрельбой произошёл на границе Киргизии и Таджикистана
07 мая 2024, 16:21

Фото: iStock/kodda

Инцидент со стрельбой произошёл на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом пресс-центр погранслужбы Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщил в беседе с РИА Новости.
По словам пограничников, в районе 12:00 (09:20 по мск) они заметили граждан Таджикистана, которые пасли скот на киргизской территории в 250-300 метрах от линии госграницы.

Пограничники потребовали людей покинуть территорию соседнего государства. Но, вместо этого, граждане Таджикистана, проигнорировав просьбу, начали закидывать военных камнями, а также произвели несколько выстрелов в их сторону.

Чтобы не допустить эскалации конфликта пограничники Киргизии несколько раз в целях предупреждения выстрелили в воздух.

По предварительным данным, один из нарушивших границу граждан Таджикистана получил пулю в ногу.

Никто из пограничников не пострадал.

В ближайшее время представители пограничных сторон проведут встречу.

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#киргизия
#таджикистан
#конфликт
#стрельба
#граница
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Суд вынес приговор Антонине Мартыновой за покушение на убийство дочери
Суд дал Антонине Мартыновой 9 лет тюрьмы за покушение на убийство дочери
07 мая 2024, 16:09

Фото: iStock/Zolnierek

Новгородский областной суд вынес приговор жене главного редактора «Новой газеты – Европа»* Антонине Мартыновой, которая обвиняется в покушении на убийство дочери 17 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.
В апреле текущего года было возобновлено рассмотрение уголовного дела в отношении 39-летней Антонины Мартыновой, которая с июля 2008 года находится в федеральном розыске после вердикта присяжных, которые признали её виновной в покушении на убийство двухлетней дочери. В конце марта этого года Мартынова была задержала в Ставропольском крае, где она скрывалась с этой самой дочерью, которой сейчас уже 19 лет.

В результате судья Алексей Становский озвучил приговор в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Отмечается, что следствие опиралось на показания 11-летнего мальчика, который утверждал, что в феврале 2007 года видел как Мартынова сбросила ребёнка с лестничного пролёта. Девочка выжила, но получила травму головы и перелом челюсти. Сама Мартынова вину не признаёт и утверждает, что это был несчастный случай. Самого свидетеля повторно опросить невозможно, поскольку он скончался.

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#суд
#приговор
#тюрьма
#мать
#обвинение
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Станцевавшая тверк у Вечного огня студентка из Замбии получила год условно
07 мая 2024, 15:57

Фото: iStock/ia_64

Иностранная студентка получила год условно за тверк у российского мемориала в ХМАО, пишет «Лента.ру».
По данным издания, суд в Ханты-Мансийском автономном округе признал студентку из Замбии Зибу Тионге, станцевавшую у воинского мемориала, виновной по статье об «Осквернении символа воинской славы России, совершенном публично, с использованием сети «Интернет».

Ее обязали найти постоянное жилье, оставили под подпиской о невыезде, а также лишили права публиковать материалы в интернете.

Установлено, что 16 апреля 2022 года Тионге разместила в запрещённом Instagram видео, на котором она танцует тверк около Вечного огня. Пост она сопроводила оскорбительной подписью. В результате она не признала вину, но извинилась за поступок.

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#студент
#хмао
#суд
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«Мне нужна твоя одежда»: мигрант-фетишист напал на мать с ребёнком и отнял у неё носок
В Ленобласти мигрант-фетишист напал на девушку с ребёнком и отнял у неё носок
07 мая 2024, 15:43

Фотоь: iStock/PORNCHAI SODA

Неизвестный мужчина напал на девушку, которая гуляла с ребёнком на детской площадке, и украл у неё носок. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Инцидент произошёл в посёлке Бугры Ленинградской области. Мужчина подошёл сзади девушки и на глазах у ребёнка повалил её на землю. Затем он потребовал отдать то, что ему очень нужно – носок.

Испуганная женщина удивилась просьбе напавшего, но выполнила её. Как только мужчина получил заветный носок, то сразу же спокойно ушёл.

Уточняется, что напавший является уроженцем Узбекистана. Как сообщила девушка, сбегая с места происшествия, он нюхал украденный носок, который, вероятно, был предметом его больной фантазии.

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#мигрант
#нападение
#женщины
#ребёнок
#кража
#одежда
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Топ-7 аномальных зон Подмосковья: Усадьба «Пиковой дамы», Смердячье озеро, урочище Шушмор
07 мая 2024, 14:45

Фото: iStock/michal-rojek

Отправляясь в путешествие по Московской области можно не только посмотреть на красивые места и живописную природу, но и по-настоящему пощекотать свои нервишки.
​О самых жутких и необычных аномальных зонах Подмосковья расскажет редакциях «Радио ​1».


Сьяны (Сьяновские каменоломни)


Одна из крупнейших известных старинных систем на территории Российской Федерации, самая крупная в Московской области и 5-я по величине в России. Общая протяжённость ходов (только изученных) составляет 27 километров.

Каменоломни были заброшены на протяжении многих десятилетий, однако, в 2007 году жители Сьян отремонтировали один из входов и установили там стальную лестницу.

О Сьяновских каменоломнях ходило много легенд, которые привлекали туристов и искателей острых ощущений. Так, местные говорили, что один из самых длинных лазов, который называли «Щучьим», восстанавливает в памяти момент о собственном рождении, а также открывает сверхспособности.

Вход в Сьяны заварили после того, как в 2020 году там потерялась группа детей с экскурсоводом.

Комягинский столб


Небольшое село Комягино расположено в Пушкинском районе Московской области. Знаменито это место по большей части из-за старой легенды о кочующем чёрном столбе. Местные говорят, что этот столб проклят: вокруг него не растут деревья, не летают птицы, да и вообще всё живое старается держаться от него подальше. Показать дорогу к этому столбу никто не может, не проклятый столб можно нарваться только случайно.

Не так давно мужчина из Комягино пошел за грибами и пропал. Ждали его, искали, добровольцы лес прочесывали — нет нигде, как в воду канул, хотя леса там не дремучие: можно в одном месте войти и с другой стороны выйти. На третий день сам пришел. Усталый, озябший, без грибов. Проспал сутки, только потом смог поделиться своей историей. Как рассказал пострадавший, по пути домой перед ним внезапно вырос жуткий чёрный столб высотой в два метра.

Усадьба Апраксиных


Старинная усадьба в селе Ольгино некогда принадлежала дворянскому роду Апраксиных. Теперь же о здании ходят жуткие легенды.

В XVIII-XIX вв. имение Апраксиных славилось своим крепостным театром. Сюда приезжали все знатные певцы, музыканты, актёры, писатели, драматурги, военные советники, государственные деятели. В усадьбе играли спектакли, проводили балы, званые обеды. Частой гостью была фрейлина, статс-дама Наталья Голицына, ставшая прототипом княгини в повести Пушкина «Пиковая дама». Эту историю поведал Александру Сергеевичу не кто иной, как внук той самой Голицыной. Однажды во Франции Наталья Петровна проиграла в карты огромную сумму. Ей пришлось обратиться за помощью к своему другу – французскому графу Сен-Жермену, который был личностью через чур эксцентричной и загадочной. Граф не одолжил денег Голицыной, но назвал три карты… Конец истории, как кажется, всем известен.

По легенде, призрак Голицыной до сих пор бродит по руинам усадьбы Апраксиных, тоскуя по давним временам, когда здесь, в Ольгово, устраивали пышные застолья и играли в карты.

Смердячье озеро


Такое название водоёму в городском округе Шатура дали местные жители, потому что от него исходил сильный запах сероводорода. Считается, что озеро образовалось около 10 тысяч лет назад в результате падения метеорита.

Согласно легенде, когда-то на валу на берегу стояла часовня, но при странных обстоятельствах она рухнула на дно озера вместе с находившимся там дьяком. Отсюда и название: «смерть дьячья».

Посещавшие Смердячье люди утверждают, что на берегу водоёма сразу становится физически плохо. Кружится голова и помутняется сознание.

«Часовня» на месте древнего капища


Небольшая деревенька Часовня располагается в городском округе Павловский Посад. Это местность, внутри которой происходят феномены, едва ли объяснимые с помощью современных научных теорий. Деревья в лесу растут под неестественным углом, летом на траве образуются расходящиеся круги, вокруг раздаются странные звуки и возникают вспышки. А у людей, которые оказываются в этом месте, возникает беспричинный страх и чувство сильной тревоги. Центр аномальной зоны — старая полуразрушенная часовня, построенная примерно в XVII века.

Существует легенда, что эта самая часовня построена на месте древнего языческого капища. В основании кладки можно увидеть необычные камни белого цвета — точно такие же встречаются и на поляне рядом. Местные утверждают, что рядом с часовней даже наблюдали посадку неопознанного летающего объекта, прилетевшего на Землю с другой планеты.

Урочище Шушмор


Необозначенная ни на одной карте аномальная зона располагается на границе Московской и Владимирской областей. Здесь к северу от села Пустошь непроходимые леса и болота образуют квадрат со стороной 10-15 км.

По легенде, с конца 19 века в этих края бесследно исчезают люди, как поодиночке, так и целыми туристическими группами. Многие исследователи и целые экспедиции пытались понять, с чем связана аномальная природа Шушмор, и пришли к выводу, что у урочища есть определенные изменения пространственно-временных характеристикам зоны.

Станция Катуар


Железнодорожная станция Савёловского направления Катуар расположена в посёлке Некрасовский Дмитровского городского округа Московской области.

Аномальное место, образовавшееся вокруг станции, местные прозвали «Катуарским Треугольником». Дачники и грибники, которые бродят по знакомым им лесам в районе станции, внезапно теряют ориентацию и не могут найти дорогу домой.

Местные также рассказывают, что в жутком лесу порой встречается «некто». Инопланетяне это, йети или ещё какая-то нечисть — сказать никто точно не может. Однако, обходить нехорошую станцию всё стараются как можно дальше.

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#московская область
#аномалия
#инопланетяне
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Генпрокуратура проверит одного из лидеров «Короля и шута» на экстремизм
Генпрокуратура проверит Александра Балунова на экстремизм
07 мая 2024, 14:42

Фото: Фотобанк Московской области

Генпрокуратура России проведёт проверку в отношении одного из лидеров группы «Король и шут» Александра Балунова на экстремизм. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что поводом для этого послужили посты в запрещённой в России соцсети, в которых музыкант называет россиян рабами и выродками.

Такой контент не понравился общественникам из движения «Волонтёрская Рота Боевого Братства», которые обратились в прокуратуру с требованием провести проверку. Они заявляют, что за 18 лет проживания Балунова в США он совсем забыл о нормах приличия и перешёл все рамки дозволенного, оскорбляя страну и народ.

При этом отметим, что заработок он получает от продажи своих книг в России.

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#генпрокуратура
#экстремизм
#проверка
#музыкант
#россия
#сша
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«Стекло пробило голову ребенку»: В Новгородской области умерла трехлетняя девочка
В Старой Руссе умер получивший травмы из-за сброшенного с балкона стекла ребенок
07 мая 2024, 14:06

Фото: iStock/Edgar

В Новгородской области второклассник выбросил кусок стекла с балкона на голову трехлетней девочке. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Татьяна Ефимова.

Девятилетний мальчик сбросил стекло с высоты пятого этажа, когда пострадавшая находилась под балконом. Девочка попала в реанимацию. У неё диагностировали переломы костей черепа и открытую черепно-мозговую травму. Спасти её не удалось.

Отмечается, что мальчик состоит на учете в полиции, а также у психиатра. Проверка в отношении его семьи продолжается.

Ранее в казанском отеле «Рем» было найдено тело 17-летнего молодого человека, который заселился в номер с 32-летней женщиной, представившейся его матерью. Перед заселением в номер женщина сообщила сотрудникам отеля, что её «сын» покинет номер поздно вечером. Ночью «родственники» устроили дебош, поэтому сотрудники гостиницы обратились в правоохранительные органы. Женщина долго кричала, грозилась устроить погром, а под утро сбежала. После чего полицейские обнаружили в номере труп юноши.

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#проверка
#труп
#женщина
#полицейские
#сотрудники
#мальчик
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