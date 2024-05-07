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Глава узбекского землячества Баратов предстанет перед судом в Подмосковье по делу о разжигании розни. Об этом сообщили в прокуратуре.
Согласно данным источника, лингвистическая судебная экспертиза доказала психологические признаки правонарушения.
Ранее сообщалось, что Баратов не признал свою вину в суде по делу о возбуждении ненависти. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в социальных сетях Баратов опубликовал пост, в котором назвал участников спецоперации «петухами» и утверждал, что его задевает термин «русский». После чего военные корреспонденты РФ обратились к председателю СК РФ с просьбой отреагировать на данные оскорбительные заявления. Следствие предъявило Баратову обвинение, после чего его заключили под стражу до 17 марта текущего года.
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Ранее сообщалось, что Баратов не признал свою вину в суде по делу о возбуждении ненависти. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в социальных сетях Баратов опубликовал пост, в котором назвал участников спецоперации «петухами» и утверждал, что его задевает термин «русский». После чего военные корреспонденты РФ обратились к председателю СК РФ с просьбой отреагировать на данные оскорбительные заявления. Следствие предъявило Баратову обвинение, после чего его заключили под стражу до 17 марта текущего года.
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Екатерина Коршунова