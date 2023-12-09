Суд арестовал обвиняемого в терактах на БАМ

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
Центральный районный суд Омска арестовал до 30 января 2024 года гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, который обвиняется в совершении теракта на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Об этом пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве двух поездов на участке Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Мужчина рассказал, что работал под кураторством спецслужб Украины. Мужчина забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.
Читайте также:
В Хабаровске задержан директор УК, который нанял киллера для убийства подруги
«Съел кимчи»: во Владивостоке восьмиклассник умер от разрыва толстой кишки
Самолет авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в Минеральных водах
Екатерина Коршунова