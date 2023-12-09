В Хабаровске задержан директор УК, который нанял киллера для убийства подруги

В Хабаровске задержан директор управляющей компании 44-летний Сергей Романов, который нанял киллера для убийства своей подруги. Женщина угрожала рассказать правоохранительным органам, что тот замешан в наркобизнесе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.