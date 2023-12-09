В Хабаровске задержан директор УК, который нанял киллера для убийства подруги

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В Хабаровске задержан директор управляющей компании 44-летний Сергей Романов, который нанял киллера для убийства своей подруги. Женщина угрожала рассказать правоохранительным органам, что тот замешан в наркобизнесе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что Романов является директором управляющей компании «Умный дом». По данным источника, ему стало известно, что в ближайшее время про него собираются сообщить в полицию.
Подруга Романова угрожала написать на него заявление о торговле наркотиками. В результате директор решил, что от нее нужно избавиться и обратился к киллеру. Однако всё пошло не по плану, когда убийца рассказал о намерениях Романова сотрудникам полиции.
В настоящее время Романов арестован. Против него возбуждено уголовное дело за организацию убийства по найму. Ранее он был осуждён за подделку документов и незаконную вырубку леса.
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Подруга Романова угрожала написать на него заявление о торговле наркотиками. В результате директор решил, что от нее нужно избавиться и обратился к киллеру. Однако всё пошло не по плану, когда убийца рассказал о намерениях Романова сотрудникам полиции.
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Екатерина Коршунова