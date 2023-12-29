Суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионерки в Кашире на 2 месяца

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Каширский городской суд арестовал пожилого мужчину, которого подозревают в убийстве пенсионерки в Кашире, об этом сообщает «Известия».
Напомним, 23 декабря в Подмосковье пропала 70-летняя женщина. Она поехала на дачу в Каширу, а затем позвонила своей дочери, сказав, что пожилой мужчина несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину. После этого телефон пенсионерки отключился, больше её никто не видел.
В результате, правоохранители вышли на след 72-летнего жителя деревни Топканово. Не так давно он вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году. Осмотрев багажник его автомобиля, следователям удалось обнаружить следы крови.
29 декабря Каширский городской суд арестовал подозреваемого на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 23 февраля 2024 года.
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В результате, правоохранители вышли на след 72-летнего жителя деревни Топканово. Не так давно он вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году. Осмотрев багажник его автомобиля, следователям удалось обнаружить следы крови.
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Евгения Парфентьева