Хинштейн: В Москве обвинили мужчину, защитившему пенсионера от мигрантов

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В Москве мужчина защитил пенсионера от агрессивных мигрантов, теперь ему грозит уголовное наказание, об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
По словам Хинштейна, в столице пятерым гостям из ближнего зарубежья не понравилось замечание, которое высказал им пенсионер. Они начали оскорблять его. Тогда за пожилого мужчину вступился случайный прохожий, который постарался объяснить мигрантам, что так вести себя нельзя.
Теперь, по информации депутата, заступнику грозит уголовное наказание за причинение вреда здоровью средней степени тяжести.
Хинштейн заявил, что уже направил заявления в Генпрокуратуру и МВД.
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«За что ему в ответ сначала прилетели оскорбления и угрозы физической расправы, а затем и удары. После, очевидно, в целях самообороны мужчина ударил невоспитанного мигранта по лицу, выбив ему 4 зуба», — прокомментировал ситуацию Хинштейн.
Хинштейн заявил, что уже направил заявления в Генпрокуратуру и МВД.
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Евгения Парфентьева