12-летняя девочка умерла на приёме у стоматолога в Петербурге

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Пятиклассница умерла в кабинете стоматолога в одной из клиник Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, все произошло около часа назад. Ребенок умер в кабинете зубного врача в питерской стоматологической клинике «Дунай» на улице Тамбасова в Красносельском районе. Уточняется, что погибшая была на приеме у врача вместе со своим папой.
Предварительно, смерть 12-летней девочки могла наступить из-за реакции организма на обезболивающий препарат. Однако точную причину гибели ребенка эксперты установят при вскрытии.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее также сообщалось, что 3-летний ребенок скончался в частной стоматологической клинике в Рязани. Мальчика ребенка привели на процедуру к стоматологу. Во время приема его состояние резко ухудшилось. Он умер.
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Предварительно, смерть 12-летней девочки могла наступить из-за реакции организма на обезболивающий препарат. Однако точную причину гибели ребенка эксперты установят при вскрытии.
Ранее также сообщалось, что 3-летний ребенок скончался в частной стоматологической клинике в Рязани. Мальчика ребенка привели на процедуру к стоматологу. Во время приема его состояние резко ухудшилось. Он умер.
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Элина Позднякова