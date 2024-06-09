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Суд арестовал обвиняемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Еговцева

09 июня 2024, 14:55
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Лобненский городской суд арестовал Дмитрия Матвеева, который обвиняется в расправе над зампредом движения «Зов народа» Антоном Еговцевым. Об этом сообщает «112».
Уточняется, что Матвеев будет находиться под стражей 2 месяца, до 7 августа. Ему вменяется статья 105 УК РФ.

Ранее жена погибшего призналась, что хотела бы, чтобы преступника не было в живых, так как он разрушил ее семью, не сумев построить свою собственную



Напомним, 7 июня Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде напал неизвестный с ножом. Незадолго до убийства Антон Еговцев и его супруга Екатерина обращались в правоохранительные органы с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Оказалось, что преступник был влюблен в жену Еговцева.

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Популярного ведущего Би-би-си нашли мертвым
Пропавшего на острове Сими ведущего Би-би-си Майкла Мосли нашли мертвым
09 июня 2024, 14:28

Фото: iStock/Soumen Hazra

Пропавший на греческом острове Сими популярный ведущий Би-би-си Майкл Мосли (Michael Mosley) найден мертвым. Об этом сообщает ERTNews.
Отмечается, что ведущий пропал с вечера среды, 5 июня. 67-летний Мосли отправился купаться и возвращался пешком с труднодоступного пляжа.

Его тело обнаружили на ограде на пляже Агия Марина. Телеоператор ERT во время съемки заметил блестящий предмет, сосредоточился на объекте, увеличил масштаб отснятого видео и увидел, что на камнях лежит мертвый Мосли.

Вместе со съемочной группой телевидения на месте происшествия находился мэр острова. В настоящее время ожидаются результаты судмедэкспертизы.

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В Москве рыбак вонзил нож в прохожего и попал на видео
09 июня 2024, 13:18

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Москве рыбак нанес ножевое ранение прохожему. Пресс-служба столичной прокуратуры опубликовала видеозапись инцидента в Telegram.
На видео видно, как мужчина борется с другим человеком, затем отталкивает его, возвращается на место и продолжает рыбачить.

Согласно информации прокуратуры, между мужчинами возник конфликт, в результате которого пострадавший получил серьезные травмы. Вопрос о возбуждении уголовного дела против нападавшего решается.

Ранее в Алтайском крае пожилая женщина и беременная сумели обезвредить вооруженного мужчину. Они вырвали нож из его рук, вытолкнули его за дверь и заперлись внутри. Нападавшего приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима.

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Опубликованы кадры обрушения балкона в ночном клубе Мексики
Обрушение перил балкона в баре в Мексике попало на запись
09 июня 2024, 12:41

Фото: istockphoto/GummyBone

Обрушение части балкона ночного клуба в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси унесло жизни двух человек, еще 15 ранены. Часть балкона обрушилась с высоты в шесть метров. Об этом сообщает издание Milenio со ссылкой на секретаря городского совета Хорхе Эрнандеса.
«Бесконтрольное присутствие людей на этом мероприятии, привело к тому, что одни из перил на третьем этаже торгового центра «Альтус» поддались давлению, что вызвало эту трагедию (…), унесшую жизни двух человек, по имеющейся у нас на данный момент информации, около 15 ранены, некоторые из них серьезно», – сказал чиновник.




По сообщению городского правительства, торговый центр, где произошел инцидент, закрыт для посетителей. Предварительно известно, что организаторы проводили массовое мероприятие незаконно. Следствие разбирается в подробностях произошедшего.

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Учителя английского арестовали за сексуальное насилие над восьмилетней ученицей
Mash: преподавателя арестовали в Карелии за насилие над восьмилетней ученицей
09 июня 2024, 12:23

Фото: iStock/ronstik

В Карелии арестовали учителя английского языка за сексуальное насилие над восьмилетней ученицей. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что инцидент произошел в Сортавале. Учитель пристал к девочке прямо в помещении школы иностранных языков.

Дома ребенок рассказал родителям о странном поведении преподавателя. Семья девочки обратилась в правоохранительные органы.

Родственники малышки рассказали — над их дочерью надругались. По информации источника, педофилом оказался 40-летний гражданин Армении.

Мужчину задержали и отправили в СИЗО. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

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На юге Азербайджана молния убила двух пограничников
09 июня 2024, 12:16

Фото: Istock/Yury_Dmitrienko

Двое военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана погибли в воскресенье из-за удара молнии, сообщает пресс-служба ведомства, цитируемая Sputnik.
«Майор Бахыш Бахышлы и рядовой Али Нагиев погибли от удара молнии во время выполнения служебных обязанностей по охране границы на территории пограничного отряда ’Лянкяран’ пограничных войск ГПС», — говорится в сообщении.
Начато расследование происшествия. Ведомство выразило соболезнования семьям погибших.

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#расследование
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В Самаре арендованный автомобиль столкнулся с автобусом, погибли трое детей
09 июня 2024, 11:30

Фото: СУ СК России по Самарской области

В Самаре водитель арендованного автомобиля врезался в припаркованный автобус, что привело к гибели четырех человек, включая трех детей. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области через Telegram-канал.
«9 июня около 4 часов утра в Красноглинском районе Самары водитель арендованного автомобиля столкнулся с автобусом, припаркованным на ночь. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля», — говорится в сообщении регионального СУСК России.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц по неосторожности). На место аварии прибыли криминалисты и следователи для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Прокуратура Самарской области начала собственную проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Заместитель прокурора Самары, Евгений Московцев, координирует работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб на месте происшествия, сообщила областная прокуратура журналистам.

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В Подмосковье 10-летняя девочка стала жертвой педофила при покупке хот-дога
SHOT: в Подмосковье продавец хот-догов надругался над 10-летней школьницей
09 июня 2024, 10:37

Фото: iStock/SB Arts Media

В Орехово-Зуево продавец хот-догов пообещал показать девочке самокат, затащил ее в вагончик и заставил трогать себя в интимных местах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что десятилетняя девочка находилась дома одна и решила пообедать хот-догом из вагончика около дома. Во время приготовления еды, продавец фастфуда начал делать школьнице пошлые комплименты, и уговорил ее зайти в вагончик, чтобы посмотреть его самокат.

Когда девочка зашла в вагончик, то он начал трогать ее и заставил ребенка прикасаться к своим интимным местам. Школьница смогла вырваться и убежать, она сообщила о произошедшем своей матери.

Семья пострадавшей обратилась в полицию. Согласно информации источника, по подозрению в преступлении задержан 31-летний гражданин Таджикистана. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

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В отношении звезды «Что? Где? Когда?» могут возбудить уголовное дело
ТАСС: журналисту Аскерову* грозит дело за нарушение закона об иноагентах
09 июня 2024, 09:09

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

В отношении журналиста, звезды телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* могут возбудить уголовное дело по факту нарушения правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, основания для возбуждения уголовного дела в отношении Аскерова* имеются. Согласно информации источника, если дело будет возбуждено и иноагента задержат, то ему будет грозить до двух лет тюремного заключения.

По данным правоохранительных органов, Аскеров* уклоняется от выполнения обязанностей, которые предусмотрены российским законодательством.

Напомним, в январе текущего года Ровшана Аскерова* оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента.

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Полицию Чехии привели в повышенную готовность из-за угрозы теракта
09 июня 2024, 07:59

Фото: iStock/artolympic

Правоохранительные органы Чехии усилили меры безопасности в общественных местах на фоне поступившей информации о возможном теракте. Об этом информирует Idnes со ссылкой на источники.
Уточняется, что меры безопасности усилили в торговых центрах, на остановках общественного транспорта и на вокзалах. Сотрудники полиции перешли на круглосуточный режим работы до особого распоряжения. В настоящее время они следят за лицами, которые вызывают подозрения.

По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, у полиции отсутствуют конкретные данные о непосредственной угрозе. Позже Ракушан написал в соцсети X, что полицейские расследует дело, которое связано с нападениями за границей.

Напомним, в прошлом году в центре Праги на площади Яна Палаха в Карловом университете произошла стрельба. Некоторые студенты вылезали из окон и сидели на карниза здания, чтобы спастись от стрелка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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