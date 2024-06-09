Суд арестовал обвиняемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Еговцева

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Лобненский городской суд арестовал Дмитрия Матвеева, который обвиняется в расправе над зампредом движения «Зов народа» Антоном Еговцевым. Об этом сообщает «112».
Уточняется, что Матвеев будет находиться под стражей 2 месяца, до 7 августа. Ему вменяется статья 105 УК РФ.
Ранее жена погибшего призналась, что хотела бы, чтобы преступника не было в живых, так как он разрушил ее семью, не сумев построить свою собственную
Напомним, 7 июня Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде напал неизвестный с ножом. Незадолго до убийства Антон Еговцев и его супруга Екатерина обращались в правоохранительные органы с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Оказалось, что преступник был влюблен в жену Еговцева.
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Ранее жена погибшего призналась, что хотела бы, чтобы преступника не было в живых, так как он разрушил ее семью, не сумев построить свою собственную
Напомним, 7 июня Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде напал неизвестный с ножом. Незадолго до убийства Антон Еговцев и его супруга Екатерина обращались в правоохранительные органы с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Оказалось, что преступник был влюблен в жену Еговцева.
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Екатерина Коршунова