Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Стала известна причина убийства зампреда движения «Зов народа» Еговцева

Стала известна причина убийства зампреда движения «Зов народа» Еговцева

07 июня 2024, 10:55
Фото: iStock/vmargineanu

Фото: iStock/vmargineanu

Перед своей гибелью заместитель главного редактора «Зова народа» и его жена трижды звонили в полицию, сообщая о преследователе, который находился возле их дома в Лобне. Мужчина пытался прорваться к ним в квартиру.
Как сообщает SHOT, первая жалоба на угрозы поступила около девяти вечера от Екатерины, супруги Еговцева. Она заявила, что мужчина, который уже ранее её преследовал, находится в машине возле их подъезда.

Второй раз в экстренные службы позвонил Антон примерно в одиннадцать вечера, когда сталкер начал угрожать. Третий звонок был сделан около двух часов ночи, когда преследователь начал ломиться в их дверь. Впоследствии общественник был убит.



Ранее сообщалось, что 37-летнего мужчину подстерег в подъезде поклонник его жены Екатерины. Преступник нанес Еговцеву множество ножевых ранений, которые стали смертельными.

Читайте также:

Зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева убили в Подмосковье

В Германии убили 27-летнюю украинку, а её новорожденная дочь и мама пропали без вести

В Саранске двоих мужчин убили за слишком громкую музыку в машине
#супруги
#мужчина
Скотт Риттер: В США меня фактически учили убивать русских
07 июня 2024, 12:01

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Американских офицеров и дипломатов учили не изучать Россию, её историю, а только шпионить за ней и принижать российскую культуру. А также находить способы наносить ей максимальный вред.
Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер во время выступления на сессии ПМЭФ «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?», организованной RT. Он вспомнил, что самого его фактически учили убивать русских. Экс-разведчик привёл в пример посла США в СССР Джеда Мэтлока, который просил знакомить его с русскими людьми, чтобы он мог лучше узнать и понять их душу. Он хотел познакомиться с русской культурой, несмотря на то, что США и СССР враждовали.

Скотт Риттер сравнил эту давнюю историю с подходом Майкла Макфолла, который был послом США в России во времена президентства Барака Обамы. Его уже не интересовала русская душа, а только то, как можно использовать преимущества своей страны во вред стратегическому противнику. Военных и дипломатов стали учить принижать русскую культуру.

Бывший разведчик считает такой подход в корне неправильным. Риттер подчеркнул, что он не стремится к тому, чтобы победить Россию, а хочет быть её другом.





Читайте также:

Экс-разведчик США Скотт Риттер примет участие в ПМЭФ

Экс-разведчик Риттер обвинил Столтенберга в лицемерии

Скотт Риттер: ВСУ не смогут выстоять перед войсками РФ из-за нехватки живой силы
#сша
#вред
#пмэф
#ссср
#страны
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: ВСУ атаковали Белгород спустя несколько часов после разрешения США
07 июня 2024, 11:47

Фото: сайт МИД РФ

Спустя несколько часов после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен разрешил бить по российским территориям, боевики ВСУ нанесли удары по жилым кварталам Белгорода при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в рамках брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила российский дипломат Мария Захарова.
«Сразу же после этих заявлений Блинкена, буквально через несколько часов, ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS», – сказала официальный представитель российского МИДа.

Ранее Захарова объяснила заявление президента России Владимира Путина о поставках вооружений другим странам. По ее словам, Путин ответил западным странам, которые не прекращают наращивать свои вооружения.

Читайте также:

Захарова заявила о неминуемом ответе России на запрет импорта из Литвы

Россия ответит Франции, если Париж «тронет наших дипломатов», заявила Захарова

Захарова рассказала, куда Лавров отправится после Буркина-Фасо
#россия
#украина
#сша
#война
#спецоперация
#мария захарова
#мид
#мид рф
#пмэф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я надеюсь на это»: чего хочет Зеленский на Украине
Зеленский сообщил, что надеется на повторение «Дня Д» на Украине
07 июня 2024, 11:16

На повторение «Дня «Д» 1944 года, когда произошла высадка союзников в Нормандии, надеется глава киевского режима Владимир Зеленский. Политик надеется на подобную операцию на Украине. Об этом он заявил прессе в рамках мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала операции. Событие транслировалось изданием Times на YouTube.
«Я надеюсь на это», – ответил Зеленский на вопрос журналиста о том, ждет ли он «высадки союзников на Украине».

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Джо Байден встретится с Зеленским во Франции. Согласно официальному графику американского президента, встреча состоится в Париже в отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.

Кроме того, известно, что у главы киевского режима в этот же день запланировано рандеву с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Россия проводит спецоперацию на Украине с февраля 2022 года. Зеленский продолжает гастролировать по миру, выпрашивая помощь у стран коллективного Запада.

Читайте также:

Стало известно, что Зеленский готовит Сырскому

Экс-помощник Путина Сурков описал формулу мира фразой «минус Зеленский»

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Катар
#мир
#украина
#владимир зеленский
#сша
#джозеф байден
#эммануэль макрон
#война
#спецоперация
#россия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент РС Додик: Запад планировал разделить Россию на пять частей
07 июня 2024, 11:02

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

На Западе был разработан план по разделению России на пять частей. Однако российский президент Владимир Путин чётко уловил тенденцию и возглавил борьбу за национальные интересы страны.
Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцоговины) Милорад Додик. Он отметил, что 20 лет назад Запад тренировался в Югославии, желая теперь воспроизвести то же самое в России. В планах европейских политиков было полностью оккупировать Украину, максимально приблизиться к границам России, а затем разделить её.

По словам Додика, Путин сразу уловил все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы. Президент Республики Сербской подчеркнул, что Владимир Путин — национальное богатство России и всего русского народа.

Читайте также:

Путин: Товарооборот между Россией и Республикой Сербской устойчиво растёт

Додик указал на ошибку Запада в отношении РФ

Милорад Додик назвал отличными отношения между РФ и Республикой Сербской
#владимир путин
#президент
#пмэф
#интервью
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
FT: Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне
07 июня 2024, 09:26

Фото: istockphoto/artJazz

Еврокомиссия (ЕК) даст рекомендацию начать в июне переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европейские политики стремятся форсировать присоединение Киева к ЕС до того, как временным председателем Евросовета станет Венгрия.
Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Financial Times. По данным газеты, уже в пятницу, 7 июня, Еврокомиссия объявит, что Киев якобы выполнил требуемые для вступления в ЕС шаги, включая меры по борьбе с коррупцией, политическим лоббированием, шаги по защите языка национального меньшинства и новые правила декларирования доходов для чиновников.

Бельгия, которая в настоящее время председательствует в Евросовете, предлагает провести первый этап переговоров о вступлении Украины в ЕС 25 июня. Ожидается, что Будапешт выступит с возражениями. Венгрия сменит Бельгию на посту председателя Совета ЕС 1 июля. Её полномочия по Уставу организации продлятся шесть месяцев.

Читайте также:

В Молдавии призвали голосовать против вступления страны в Евросоюз

Евросоюз планирует после спецоперации сделать ВСУ частью своей армии

«Маловероятно»: Бывший глава ЕК оценил шансы на вступление Украины в Евросоюз
#правила
#меры
#ес
#венгрия
#бельгия
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Минтруда Котяков выступил против введения в РФ шестидневной рабочей недели
07 июня 2024, 09:11

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В условиях нынешнего рекордно низкого уровня безработицы вероятность введения шестидневной рабочей недели практически не существует. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ведомства отметил, что действующее российское трудовое законодательство достаточно гибкое, что позволяет и работодателю, и работнику сформировать удобный рабочий график. Поэтому вероятности введения шестидневной рабочей недели нет. В этом просто нет необходимости, считает Котяков.

Министр также напомнил, что трудовым законодательством в случае переработок предусмотрена дополнительная оплата. Также оговорена законом возможность выхода на работу в выходные и праздничные дни, но только при обоюдном согласии работодателя и работника.

Читайте также:

Министр Котяков: Продолжительность рабочей недели в России растет из-за дефицита кадров

Министр труда РФ Котяков рассказал о размере маткапитала в 2024 году

Глава Минтруда Котяков: В 2024 году увеличится размер пособий по уходу за ребенком
#выходные
#пмэф
#оплата
#министр
#график
#интервью
#рабочий
#неделя
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Смешно»: Германия и Франция хотят, чтобы олигархи из РФ получали BMW и Mercedes
Politico: ФРГ и Франция сражаются, чтобы олигархи из РФ получали BMW и Mercedes
07 июня 2024, 08:28

Фото: iStockNiseriN

Франция и Германия выступают против ужесточения санкций в отношении Белоруссии, из-за чего будет закрыта последняя лазейка для отправки элитных автомобилей в Россию. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырёх дипломатов ЕС.
«Германия выступает против попыток Европейского Союза закрыть лазейку, позволяющую дорогим товарам, включая роскошные автомобили, попадать в Россию через Беларусь», — говорится в статье.

При этом три дипломата уточнили, что Франция также не хочет усиливать санкции в данной отрасли. Издание напомнило, что ограничительные меры против Беларуси ввели еще спецоперации, и они гораздо слабее, чем антироссийские.

Однако европейский дипломат, поддерживающий усиление санкций, заявил, что не стоит сохранять слабые ограничения в отношении Беларуси, ведь все знают, что санкционные товары прибывают в Москву из Минска.

«Это немного смешно», – сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС планирует усилить санкции в отношении Белоруссии, чтобы перекрыть поток элитных товаров в Россию.

Читайте также:

Казахстан не поддерживает санкции США и ЕС, но соблюдает их ради собственной выгоды

Евросоюз ввёл санкции против граждан КНДР за якобы оказание военной помощи России

G7 и EС планируют ввести санкции против использующих аналог SWIFT банков
#сша
#франция
#санкции
#автомобили
#казахстан
#товары
#ограничения
#германия
#меры
#дипломат
#ес
#кндр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: Товарооборот между Россией и Республикой Сербской устойчиво растёт
07 июня 2024, 08:24

Фото: сайт Кремля

Наблюдается устойчивый восстановительный рост объёмов торгово-экономической деятельности между Россией и Республикой Сербской (в составе Боснии и Герцоговины). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский лидер отметил, что общие объёмы торгово-эконмического сотрудничества двух стран пока ещё остаются скромными. Однако, подчеркнул Путин, по сравнению с прошлым годом наблюдается устойчивый рост торговли, а «это уже хорошо».

Говоря о Дейтонских соглашениях (Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине), российский президент отметил, что позиция Москвы остается неизменной. Путин также подчеркнул, что Россия неизменно стремится способствовать улучшению ситуации на Балканах.

Читайте также:

Путин обещал улучшить ситуацию на Балканах

Путин сделал грозное предупреждение Западу о последствиях поставок оружия

Додик пообещал поехать на ПМЭФ для поддержки России
#россия
#соглашение
#президент
#пмэф
#рост
#лидер
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Политический фарс»: еще две страны отказались участвовать в конференции по Украине
Мексика и Никарагуа отказались от участия в саммите по Украине в Швейцарии
07 июня 2024, 06:38

Фото: istock / Liukov

Мексика и Никарагуа не будут принимать участия в швейцарской конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня.
«Мексика получила приглашение для участия в саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине. <...> Мексика не будет присутствовать на этом мероприятии. Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта», — рассказали в российском посольстве Мексики газете «Известия».
В Никарагуа назвали конференцию в Швейцарии по Украине «политическим фарсом» и также отказалась принять в ней участие. В МИД латиноамериканского государства заявили, что страна никогда не участвовала и не собирается участвовать в мероприятии, цель которого «предъявить России очередной ультиматум», а не прийти к мирному решению.

15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

Читайте также:

Макрон объявил о передаче Украине пяти истребителей

США ввели санкции против десятков граждан Грузии из-за закона об иноагентах

В Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада»

#москва
#россия
#мид
#мир
#швейцария
#посольство
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф