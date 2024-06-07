Стала известна причина убийства зампреда движения «Зов народа» Еговцева

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Перед своей гибелью заместитель главного редактора «Зова народа» и его жена трижды звонили в полицию, сообщая о преследователе, который находился возле их дома в Лобне. Мужчина пытался прорваться к ним в квартиру.
Как сообщает SHOT, первая жалоба на угрозы поступила около девяти вечера от Екатерины, супруги Еговцева. Она заявила, что мужчина, который уже ранее её преследовал, находится в машине возле их подъезда.
Второй раз в экстренные службы позвонил Антон примерно в одиннадцать вечера, когда сталкер начал угрожать. Третий звонок был сделан около двух часов ночи, когда преследователь начал ломиться в их дверь. Впоследствии общественник был убит.
Ранее сообщалось, что 37-летнего мужчину подстерег в подъезде поклонник его жены Екатерины. Преступник нанес Еговцеву множество ножевых ранений, которые стали смертельными.
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Второй раз в экстренные службы позвонил Антон примерно в одиннадцать вечера, когда сталкер начал угрожать. Третий звонок был сделан около двух часов ночи, когда преследователь начал ломиться в их дверь. Впоследствии общественник был убит.
Ранее сообщалось, что 37-летнего мужчину подстерег в подъезде поклонник его жены Екатерины. Преступник нанес Еговцеву множество ножевых ранений, которые стали смертельными.
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Артем Кузьмин