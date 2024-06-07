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Зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева убили в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Сообщается, что мужчину в подъезде подкараулил поклонник жены Еговцева Екатерины. Нападавший нанес жертве множественные ножевые ранения, что и стало причиной смерти.
По данным Telegram-канала «112», злоумышленник не единожды угрожал Еговцеву, было несколько обращений в полицию. Однако нападавший не перестал преследовать семью.
Уточняется, что Еговцев успел дать отпор злоумышленнику. Последний сейчас находится в больнице.
Похожий случай произошел в Башкирии, где мужчина напал на пожилого человека, а затем, отняв у него трость, стал избивать ею других пенсионерок. Злоумышленнику показалось, что одна из старушек, мимо которой он проходил, обсуждала его.
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Уточняется, что Еговцев успел дать отпор злоумышленнику. Последний сейчас находится в больнице.
Похожий случай произошел в Башкирии, где мужчина напал на пожилого человека, а затем, отняв у него трость, стал избивать ею других пенсионерок. Злоумышленнику показалось, что одна из старушек, мимо которой он проходил, обсуждала его.
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Никита Кротов