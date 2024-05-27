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Суд арестовал советника губернатора Орловской области Лежнёва

Суд арестовал советника губернатора Орловской области Лежнёва на один месяц
27 мая 2024, 16:56
Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Советский районный суд города Орла заключил под стражу советника губернатора Орловской области Сергея Лежнёва. Об этом говорится в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице районных судов Орловской области.
Отмечается, что срок заключения составит один месяц. Данное решение было принято по ходатайству следователя.

Задержание советника произошло в воскресенье, 26 мая. Признает ли сам Лежнёв свою вину, не уточняется.



Напомним, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнёва подозревают в хищении 76 миллионов рублей. Следствие считает, что он в составе организованной преступной группы украл деньги при строительств Красного моста в Орле. Переправа стоила 2 млрд рублей и обрушилась через пять дней после открытия.

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«Секс-просвещение по-уральски»: Мать привела 17-летнюю дочь на БДСМ-вечеринку
В Екатеринбурге силовики накрыли БДСМ-вечеринку с участием несовершеннолетней
27 мая 2024, 16:41

Фото: iStock/Motortion

В Екатеринбурге силовики накрыли БДСМ-вечеринку, об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По информации СМИ, на тусовке правоохранители обнаружили 17-летнюю девочку. Выяснилось, что она пришла туда вместе со своей мамой.

Как рассказала сама несовершеннолетняя, приглашение на вечеринку он получила от организатора — Станислава Словиковского. Он предложил подростку взять с собой маму. В отношении Словиковского возбудили уголовное дело, однако, сам он настаивает, что к голым вечеринкам не имеет никакого отношения. Его якобы интересует только искусство.

Вечеринка происходила на базе отдыха «Волна».

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#екатеринбург
#секс
#полиция
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Мигранта, оскорбившего девушку-бойца по ММА в Челябинске, выдворили из РФ
27 мая 2024, 15:42

Фото: iStock/mikdam

Мигранта, который оскорбил бойца UFC и чемпионку мира по самбо Ирину Алексееву в Челябинске, депортировали из России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
«Иностранный гражданин, оскорбивший чемпионку по смешанным единоборствам, выдворен за пределы страны 15 мая», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что по факту его фиктивной постановки на миграционный учёт возбуждено уголовное дело.

Напомним, 23 апреля стало известно, что в Челябинске уроженец Таджикистана оскорбил и попытался переехать на автомобиле чемпионку мира по ММА Ирину Алексееву. Исломиддин был возмущён внешним видом девушек, которые катались на велосипедах. Он подъехал к ним на автомобиле и начал делать замечания в неподобающей форме. Наткнувшись на негативную реакцию спортсменок, мужчина попытался переехать одну из велосипедисток на автомобиле. Ей оказалась 33-летняя чемпионка UFC Ирина Алексеева.

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#сво
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Против советника губернатора Орловской области Лежнева возбудили дело о мошенничестве
27 мая 2024, 15:23

Фото: iStock/Akintevs

Дело о мошенничестве возбуждено в отношении советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Об этом сообщили ТАСС в суде.
Уточняется, что Лежнева могут заключить под стражу на 31 день. Задержали советника в воскресенье, 26 мая.

По информации источника, следователь представил в обоснование ходатайства копии материалов дела. В настоящее время Лежнев находится в изоляторе.

Напомним, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева подозревают в хищении 75 миллионов рублей. Следствие считает, что он украл деньги при строительств Красного моста в Орле. Переправа стоила 2 млрд рублей и обрушилась через пять дней после открытия.

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#скр
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#дело
#следствие
#кража
#орловская область
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Стала известна судьба пилотов сбитого МиГ-29 ВСУ в районе Волчанска
Mash: Пилоты сбитого МиГ-29 ВСУ в районе Волчанска, предварительно, погибли
27 мая 2024, 15:03

Фото: iStock/Flight Video & Photo

Пилоты украинского истребителя МиГ-29, который был сбит российскими силами в районе Волчанска, предварительно, погибли. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, в сторону ДНР летели два украинских военных самолёта из Полтавской области. Один из них удалось ракетами С-400. Однако второму удалось улететь.

Ранее стало известно, что боевой самолёт Вооружённых сил Украины был сбит южнее Волчанска. По нему отработали три ракеты С400, запущенные из Белгородской области.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что за прошлую неделю российская авиация и средства ПВО сбили два вертолёта МиГ-29 ВСУ и 25 ракет ATACMS и «Точка-У».

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#пво
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Экс-главу дагестанского села посадили на 19 лет за убийство и ограбление ювелирного
27 мая 2024, 14:46

Фото: iStock/OlFedv

Бывшего главу дагестанского села Абдуллу Курбанова посадили на девятнадцать лет за убийство охранника и ограбление ювелирного магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что в 2001 году Курбанов с братом и знакомым напал на магазин «Мебель-золото» в забайкальском Краснокаменске. Злоумышленники украли золото и бриллианты на сумму 1,6 миллиона рублей, а также застрелили охранника.

По информации источника, пострадавший скончался в больнице. После чего Курбанов сбежал в Дагестан, где стал главой села Герга в Каякентском районе.

22 года спустя, в ноябре прошлого года сотрудники правоохранительных органов задержали его во время поездки в Забайкальский край.

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Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Фомина по делу экс-замминистра обороны
27 мая 2024, 14:37

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения для соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, арестованного по делу о взятках бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, адвокаты просили отправить Фомина под домашний арест. Однако суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения. Следователь и прокурор считают, что Фомин может покинуть страну, находясь на домашнем аресте, используя связи и накопленные деньги.

При этом защита просила приобщить к делу некоторые материалы, в том числе благодарности от РПЦ, губернаторов, правительств ДНР и ЛНР, а также военных органов СК за строительство и благотворительность, проведённые во время эпидемии COVID-19 и за время проведения спецоперации.

«В материалах дела лишь материалы госконтрактов и другие договоры, нет доказательств того, что Фомин имеет отношение к преступлению. Нет свидетельств, что Фомин предпринимал какие-то (незаконные – ред.) меры», — заявила защита бизнесмена.

Кроме того, Фомин выразил готовность дать некие показания, однако пока ему такую возможность не предоставили.

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Бойцы Росгвардии обезвредили пациента с топориком в больнице города Облучье
27 мая 2024, 14:30

Фото: iStock/Grape_vein

Росгвардейцы задержали агрессивного пациента с кухонным топориком в больнице города Облучье, об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В городе Облучье Еврейской автономии местный житель 2003 года рождения обратился в приемное отделение районной больницы, настойчиво требуя сделать ему рентген руки», — сообщили в пресс-службе.

Молодого человека попросили сохранять спокойствие и соблюдать очередь. Пациент разозлился ещё сильнее, стал вести себя агрессивно, кричать и материться. После этого его попросили покинуть здание больницы.

Пациент ушёл, но вскоре вернулся с кухонным топориком в руках. На помощь сотрудники больницы вызвали бойцов Росгвардии. Им успешно удалось нейтрализовать разбушевавшегося молодого человека и доставить его в отделение полиции.

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#больница
#росгвардия
#пациент
#дебошир
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На Байкале обнаружили дрейфующий катер с пятью трупами – видео
СК РФ: На Байкале на катере нашли трупы пяти человек
27 мая 2024, 14:18

Фото: iStock/Grape_vein

На озере Байкал около острова Тонкий в Бурятии обнаружили дрейфующий катер, на борту которого оказалось пять трупов. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Согласно сообщению, 26 мая на озере Байкал около острова Тонкий на катере обнаружены тела пяти человек, не подающих признаков жизни. При этом уточняется, что судоводитель и пассажиры судна погибли из-за отравления угарным газом.

В настоящее время на судне проводятся все необходимые следственные действия. Уточняются обстоятельства происшествия.

«В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

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Начальник российской колонии попался на взятке
В Воронеже силовики задержали начальника ИК-2 Запрудских по делу о взятке
27 мая 2024, 13:37

Фото: iStock/blinow61

В Воронеже начальник исправительной колонии №2 Максим Запрудских задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «‎Вести Воронеж».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 290 УК РФ. Иной информации не приводится.

Ранее сообщалось, что заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки. Отмечается, что чиновник в декабре 2022 года был назначен главой региона на пост вице-губернатора. Он курировал работу департаментов строительства. Согласно информации источника, Власов был якобы задержан 23 мая во время получения взятки, размер которой составил 1,3 миллиона рублей.

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