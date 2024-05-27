Суд арестовал советника губернатора Орловской области Лежнёва

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Советский районный суд города Орла заключил под стражу советника губернатора Орловской области Сергея Лежнёва. Об этом говорится в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице районных судов Орловской области.
Отмечается, что срок заключения составит один месяц. Данное решение было принято по ходатайству следователя.
Задержание советника произошло в воскресенье, 26 мая. Признает ли сам Лежнёв свою вину, не уточняется.
Напомним, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнёва подозревают в хищении 76 миллионов рублей. Следствие считает, что он в составе организованной преступной группы украл деньги при строительств Красного моста в Орле. Переправа стоила 2 млрд рублей и обрушилась через пять дней после открытия.
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Задержание советника произошло в воскресенье, 26 мая. Признает ли сам Лежнёв свою вину, не уточняется.
Напомним, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнёва подозревают в хищении 76 миллионов рублей. Следствие считает, что он в составе организованной преступной группы украл деньги при строительств Красного моста в Орле. Переправа стоила 2 млрд рублей и обрушилась через пять дней после открытия.
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Екатерина Коршунова