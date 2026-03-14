Суд отказал ООО «Колибри Дуо» во взыскании 3,64 млн рублей с ИП, установив злоупотребление правом
Арбитражный суд Московской области отказал ООО «Колибри Дуо» в удовлетворении иска к индивидуальному предпринимателю о взыскании неосновательного обогащения в размере 3 640 000 рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных расходов. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Московской области.
С ноября 2024 по март 2025 года ООО «Колибри Дуо» перечислило предпринимателю 3,64 млн рублей. В платёжных документах было указано, что деньги переводились за тренинги, обучение и информационно-консультационные услуги по договору возмездного оказания услуг. Во время суда ООО «Колибри Дуо» заявило, что договор не был заключён, услуги не были оказаны, и предприниматель не имел права получать и удерживать эти средства.
Предприниматель же утверждал, что основания для получения суммы были. В качестве доказательств он представил заключение эксперта и протокол осмотра доказательств от нотариуса Москвы. Эти документы содержали переписку в мессенджере между предпринимателем и лицами, связанными с ООО «Колибри Дуо», включая генерального директора. Из переписки следовало, что перевод денег предпринимателю был согласован и осуществлён добровольно.
Суд отметил, что отсутствие письменного договора само по себе не является доказательством неосновательного обогащения. Изучив доказательства, суд пришёл к выводу, что предприниматель представил достаточные доказательства для получения денег, и неосновательного обогащения не было.
Арбитражный суд также усмотрел в действиях ООО «Колибри Дуо» злоупотребление правом. Компания пыталась воспользоваться своим противоречивым поведением и получить необоснованную выгоду за счёт предпринимателя. Это стало дополнительным основанием для отказа в защите права.
Арбитражный суд Московской области показал готовность защищать добросовестных участников гражданского оборота и не допускать перекладывания финансовых рисков на контрагентов.
