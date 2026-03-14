Достижения.рф

ФСБ России задержала сбежавшего от армии мигранта за призывы к терроризму

В Тамбовской области задержали иностранца за призывы к терроризму в Telegram
Фото: Istock/Alexander Semenov

В Тамбовской области сотрудники ФСБ задержали иностранца за призывы к терроризму. Подробности сообщает Центр общественных связей ведомства.



Установлено, что мужчина въехал в Россию с целью уклонения от срочной службы у себя на родине. По информации спецслужбы, проживая в регионе, задержанный через мессенджер Telegram призывал к насилию в отношении представителей органов власти.

На родине его объявили в розыск. Кроме того, иностранец неоднократно нарушал российское миграционное законодательство, за что привлекался к административной ответственности. Против него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности в интернете. Ленинский районный суд Тамбова отправил задержанного под стражу.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0