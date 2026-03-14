ФСБ России задержала сбежавшего от армии мигранта за призывы к терроризму
В Тамбовской области сотрудники ФСБ задержали иностранца за призывы к терроризму. Подробности сообщает Центр общественных связей ведомства.
Установлено, что мужчина въехал в Россию с целью уклонения от срочной службы у себя на родине. По информации спецслужбы, проживая в регионе, задержанный через мессенджер Telegram призывал к насилию в отношении представителей органов власти.
На родине его объявили в розыск. Кроме того, иностранец неоднократно нарушал российское миграционное законодательство, за что привлекался к административной ответственности. Против него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности в интернете. Ленинский районный суд Тамбова отправил задержанного под стражу.
