Суд отправил на принудительное лечение мужчину, захватившего заложников в Москве

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Суд в Москве отправил на принудительное лечение мужчину, который захватил заложников в цветочном магазине в прошлом феврале, об этом сообщает прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.
Напомним, в феврале 2023 года двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице столицы и взяли в заложницы двух продавщиц. Фигурант дела выдвигал требования о предоставлении ему крупной денежной суммы, а также выстрелил в полицейского из травматического пистолета. Обоих преступников задержали.
Отмечается, что уголовное дело в отношении его сообщника было выделено в отдельное производство.
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«С учетом позиции прокуратуры суд применил к 42-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — сообщили в столичном надзорном ведомстве.
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Евгения Парфентьева