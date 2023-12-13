Пытавшуюся убить сестру и племянника жительницу Кубани отправили в психбольницу

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Суд направил на принудительное лечение в психиатрическую клинику жительницу Крымского района Кубани, которая пыталась убить свою сестру и племянника кувалдой. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Отмечается, что в июне прошлого года 36-летняя преступница была в гостях у своей сестры в селе Киевском Крымского района. Во время ссоры с ней подсудимая нанесла своей сестре удар в голову с помощью кувалды.
На помощь матери пришел ее пятнадцатилетний сын, злоумышленница стала избивать и его. По факту преступления было заведено уголовное дело.
По результатам медицинского освидетельствования, преступница имеет психическое расстройство в форме депрессивного эпизода тяжелой степени.
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Екатерина Коршунова