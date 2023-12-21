Над Викторией Петровой, обвиняемой в фейках о ВС РФ, издевались в психбольнице

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Жительница Санкт-Петербурга Виктория Петрова, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии, заявила, что подверглась издевательствам в психиатрической больнице им. Скворцова-Степанова. Об этом сообщила её адвокат Анастасия Пилипенко в Телеграм-канале.
По словам правозащитницы, Петрову перевели в петербургскую психбольницу из СИЗО. Там обвиняемую принуждали раздеваться для телесного осмотра при мужчинах, заламывали руки, когда она отказывалась идти в душ в присутствии мужчин, связывали, угрожали избиением, привязывали к кровати за руки и ноги, а также кололи препараты, от которых женщина два дня не могла разговаривать.
Сейчас Викторию Петрову перевели в другую палату, не связывают, не унижают и не колют транквилизаторы, добавила Пилипенко.
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«У нас все зафиксировано и описано. Кто причастен к унижениям и пыткам в больнице Скворцова-Степанова, нам известно. Заявления и жалобы отправлены», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян