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Доброволец из Одессы с позывным Гризли, который сражается в составе российской группировки войск «Днепр», заявил, что готов освобождать родной город. Об этом сообщает РИА Новости.
Доброволец рассказал, что является командиром минометной батареи 33-го отряда имени Маргелова. Он участвует в специальной военной операции с ноября 2022 года.
По словам Гризли, он — одессит. Также был задействован в событиях 2 мая 2014 года.
Военный пояснил, что основным лозунгом у него и единомышленников по «антимайдану» был «Одесса – русский город». Доброволец отметил, что многие жители Одессы очень ждут освобождения российской армией.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам Гризли, он — одессит. Также был задействован в событиях 2 мая 2014 года.
Военный пояснил, что основным лозунгом у него и единомышленников по «антимайдану» был «Одесса – русский город». Доброволец отметил, что многие жители Одессы очень ждут освобождения российской армией.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова