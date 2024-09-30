Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в покушении на Прилепина

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя и политического деятеля Захара Прилепина.
Отметим, что в ходе прений гособвинение требовало вынесли приговор Пермякову в виде пожизненного тюремного заключения с выплатой штрафа в размере 1,5 миллионов рублей.
В ходе следствий Пермяков полностью признал вину в содеянном, однако отказался раскаиваться.
Напомним, что 6 мая 2023 года Александр Пермяков подорвал автомобиль, в котором находился Прилепин и его товарищ Александр Шубин, находящийся за рулём. Писатель выжил, а водитель трагически погиб.
Вместе с ними незадолго до взрыва находилась дочь Прилепина, которая успела выйти из машины.
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В ходе следствий Пермяков полностью признал вину в содеянном, однако отказался раскаиваться.
Напомним, что 6 мая 2023 года Александр Пермяков подорвал автомобиль, в котором находился Прилепин и его товарищ Александр Шубин, находящийся за рулём. Писатель выжил, а водитель трагически погиб.
Вместе с ними незадолго до взрыва находилась дочь Прилепина, которая успела выйти из машины.
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Анастасия Чинкова