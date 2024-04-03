Суд смягчил приговор Кевину Лику, осужденному за госизмену в Адыгее

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Апелляционный суд смягчил приговор в отношении гражданина РФ и ФРГ за госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, имеющий двойное гражданство Кевин Лику фиксировал места дислокации войск Минобороны на территории Майкопа , а затем отправлял их представителям иностранных государств, за что был осужден по статье о государственной измене.
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