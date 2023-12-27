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Обозреватель Пшемыслав Пяста заявил, что отправка Польшей вооружения для ВС Украины соответствует всем критериям госизмены. Об этом он написал в своей статье для Myśl Polska.
«Лишение польской армии оружия, необходимого для выполнения ее конституционных обязанностей, представляет собой акт, наносящий ущерб независимости Республики Польша. Таким образом, это соответствует критериям государственной измены», — говорится в публикации.
Кроме того, журналист призвал привлечь бывшего премьера Матеуша Моравецкого, экс-министров Мариуша Блащака, Мариуша Каминьского и других политиков к уголовной ответственности за спонсирование киевского режима.
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