Суд в ДНР приговорил к 25 годам колонии морпеха ВСУ, пытавшегося расстрелять мариупольцев

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Верховный суд ДНР приговорил украинского морпеха, пытавшегося расстрелять жителей Мариуполя, приговорили к 25 годам лишения свободы, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городскую прокуратуру.
Позже 23-летний морпех был задержан, а сегодня стало известно о решении Донецкого суда. Чернушенко приговорили к 25 годам исправительной колонии строго режима.
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