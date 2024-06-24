Суд в Москве арестовал гендиректора «Уральских заводов»

Фото: iStock/choochart choochaikupt
Замоскворецкий суд Москвы арестовал генерального директора «Уральских заводов» Василия Мусина по обвинению в мошенничестве при выполнении оборонного заказа, сообщили РИА Новости представители суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя, выбрав меру пресечения для Мусина В.М. в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 29 суток, до 17 августа 2024 года», — сообщили в суде.По данным суда, Мусина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Следствие утверждает, что Мусин, занимая должность генерального директора акционерного общества «Уральские заводы», обманным путём похитил средства, выделенные МВД России для исполнения государственного оборонного заказа.
Читайте также:
Суд арестовал гендиректора «Кухни на районе» по делу о массовом отравлении
Московский суд заочно арестовал грузинскую наемницу
Суд арестовал экс-главу департамента строительства Ивановской областиф
Артем Кузьмин