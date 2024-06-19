Суд арестовал гендиректора «Кухни на районе» Лозина по делу о массовом отравлении

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Замоскворецкий суд Москвы отправил гендиректора ООО «Локалкитчен», также известной как «Кухня на районе», под домашний арест по делу о массовом отравлении. Об этом информирует Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Лозина меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 августа», — сказано в заявлении.Такую же меру пресечения суд избрал директору компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину, главе отдела качества ООО «Локалкитчена» Елене Машковой и повару «Савон-К» Кариму Норматову.
По версии следствия, Лозин и другие фигуранты дела о массовом отравлении приготовили как минимум 2336 порций блюда «Лобио», упаковали их и продали посредством онлайн-магазин «Самокат».
Фигуранты действовали по предварительному сговору, нарушая соблюдение требований безопасности к продуктам питания, что привело к госпитализации 120 человек, которые съели вышеуказанное блюдо.
Медики поставили пациентам диагноз «ботулизм».
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Алина Юрчак