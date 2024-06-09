Суд арестовал экс-главу департамента строительства Ивановской области

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Суд арестовал экс-главу департамента строительства и архитектуры Ивановской области, ныне министра архитектуры и строительства Владимирской области Александра Батурина, по обвинению в растрате. Об этом сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
«Сегодня, 9 июня, состоялось судебное заседание, на котором была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа 2024 года», — проинформировала ивановская прокуратура.Прокуратура Ивановской области ранее сообщала, что в отношении Батурина возбуждено уголовное дело по статье о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. По данным сайта министерства архитектуры и строительства Владимирской области, Батурин является главой этого министерства.
Согласно уточнениям прокуратуры, в декабре 2019 года ивановский департамент строительства и архитектуры принял и оплатил работы по государственному контракту на разработку проектной документации для капитального ремонта здания кинотеатра «Современник» в Иваново. Однако подрядчик фактически не выполнил эти работы. Ущерб составил почти 12 миллионов рублей.
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