Суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за неудаленные фейки об СВО

Фото: iStock/Zolnierek
Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за отказ удалить видеоролики, в которых содержатся фейки о действиях Вооруженных сил РФ в зоне СВО, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, назначить наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей», - передаёт корреспондент слова судьи.
Отмечается, что штраф был назначен за видеоролики, в которых содержится недостоверная информация о действиях российской армии на полях специальной военной операции, а также факты, направленные на дестабилизацию ситуации в стране – мобилизации, а также применении российской стороной ядерного оружия.
Читайте также:
Суд оштрафовал Telegram за неудаление фейков о ВС РФ
Суд в Москве арестовал мужчин, заставивших детей извиняться на коленях
Осуждённого за каннибализм жителя Анивы помиловали после участия в СВО
Евгения Парфентьева