Суд в Омске оштрафовал учителя за фото с носившей футболку со свастикой ученицей

16 июня 2025, 11:27

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Штраф в две тысячи рублей получил местный учитель в Омске за публикацию фото с ученицей, которая носила футболку со свастикой. Об этом в понедельник, 16 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.





В документации сказано, что преподаватель разместил снимок в соцсетях, после чего на него составили административный протокол за демонстрацию нацистской символики.



В суде мужчина рассказал, что ученицы хотели с ним сфотографироваться, а нацистской символики он не видел. Знакомый преподавателя порекомендовал ему удалить фото, что и было сделано, но снимок остался в основном альбоме. По словам учителя, он не удалил его «в силу отсутствия знаний компьютерных технологий». Мужчина признал вину, раскаявшись в содеянном.



РИА Новости он рассказал, что на ученицах были старые футболки, которые в конце учебного года принято расписывать. Участвовали все желающие.





«Они подошли ко мне, сказали, что хотят сфотографироваться для моей группы во «ВКонтакте» в этих футболках. Не думаю, что они до конца знали, что у них там на футболках было нарисовано, может быть, значение не придали. Позднее завуч их за это поругала», — сказал собеседник.