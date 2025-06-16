«Ректальный осмотр»: Пациентка обвинила врача в домогательствах

16 июня 2025, 10:52

В Домодедово девушка обвинила врача городской больницы в домогательствах

Фото: Istock/KamiPhotos

В Домодедово девушка пришла к выводу, что её изнасиловал доктор, когда она пребывала в тяжёлом состоянии. О данном инциденте сообщает Telegram-канал Baza. 19-летняя девушка поступила в городскую больницу с электротравмой. На осмотре она рассказала, что случайно схватила оголённый провод, когда убирала стёкла разбитого аквариума. Дежурный врач Мухаммад Ш. определил её в реанимацию.