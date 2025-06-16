«Ректальный осмотр»: Пациентка обвинила врача в домогательствах
В Домодедово девушка пришла к выводу, что её изнасиловал доктор, когда она пребывала в тяжёлом состоянии. О данном инциденте сообщает Telegram-канал Baza. 19-летняя девушка поступила в городскую больницу с электротравмой. На осмотре она рассказала, что случайно схватила оголённый провод, когда убирала стёкла разбитого аквариума. Дежурный врач Мухаммад Ш. определил её в реанимацию.
Пострадавшую оставили под наблюдением. Однако у девушки начались судороги, а реаниматолог Мухаммад схватил её за грудь и начал выкручивать соски. Позже она очнулась от того, что врач стянул с неё нижнее бельё и засунул ей палец в анальное отверстие.
Когда состояние потерпевшей нормализовалось она написала жалобу на имя главного врача и заявление в полицию. Однако врачи пояснили следователям, что Мухаммад, увидев кровь на простыне решил, что у девушки внутреннее кровотечение, поэтому прибег к срочному осмотру, а потерпевшая решила, что кровь от изнасилования. Выкручивание сосков, по словам врачей — это метод проверки чувствительности.
Теперь полиция выясняет, действовал ли врач по протоколу.
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