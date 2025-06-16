Участника шоу «Битва экстрасенсов» подозревают в создании финансовой пирамиды

16 июня 2025, 11:20

Жители Волгограда уверяют, что колдун заставил их вложить деньги в сомнительный бизнес

Фото: Istock/Diy13

Участника шоу «Битва экстрасенсов» Дмитрия Свиридова подозревают в создании финансовой пирамиды. По словам жителей Волгограда, Свиридов выманил у них денежные средства, а сам уверяет, что является потерпевшим. О данной истории сообщает V1.RU.





Дмитрий Свиридов является директором зоомагазина в Волгограде и известен, как колдун и медиум. Однако сейчас мужчина подозревается в мошеннической схеме, известной, как финансовая пирамида. Свиридов уговаривал своих земляков вложить большие суммы в бизнес и обещал им огромную выручку. Горожане набрали кредиты ради будущих «барышей», однако не только не увидели никакой прибыли, но и лишились собственных средств.



«Я готов уже имущество продать, чтобы долги закрыть. Я не плачу, потому что она уничтожила своими слухами мою карьеру», — рассказал Свиридов об одной из потерпевших.