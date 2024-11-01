Суд в Перми не счёл слово «овца» оскорбительным

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Пермский городской суд решил, что слово «овца», высказанное в отношении человека, не является оскорблением. Соответствующий прецедент зафиксирован в официальном судебном постановлении.
Началось всё с того, что в Перми поссорились две местные жительницы, причём закадычные подруги, передаёт телеграм-канал Mash. В процессе перебранки одна женщина презрительно назвала оппонентку «овцой». Та сочла это сравнение с парнокопытным полорогим животным оскорбительным и решила наказать обидчицу через суд. Сумма иска за оскорбление и унижение составила 20 тысяч рублей.
Разбирательство длилось около месяца. По его итогам суд постановил, что в данном случае слово «овца» выступает в качестве оценочного суждения. В ходе процесса и прений сторон была приведена ссылка на толковый словарь, где овца является жвачным парнокопытным млекопитающим семейства полорогих, а в переносном смысле так называют человека, сбившегося с пути.
Была приобщена к делу и ссылка на словарь бранных слов и выражений, в котором слово «овца» не фигурирует. В итоге в удовлетворении иска было отказано, никакой компенсации обиженная женщина не получила. Помирились ли в после суда подруги, осталось неизвестным.
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Разбирательство длилось около месяца. По его итогам суд постановил, что в данном случае слово «овца» выступает в качестве оценочного суждения. В ходе процесса и прений сторон была приведена ссылка на толковый словарь, где овца является жвачным парнокопытным млекопитающим семейства полорогих, а в переносном смысле так называют человека, сбившегося с пути.
Была приобщена к делу и ссылка на словарь бранных слов и выражений, в котором слово «овца» не фигурирует. В итоге в удовлетворении иска было отказано, никакой компенсации обиженная женщина не получила. Помирились ли в после суда подруги, осталось неизвестным.
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Александр Бойцов