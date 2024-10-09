«Был неправ»: бывший учитель из Чечни извинился на видео за оскорбление христиан

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Бывший учитель из Чечни Мансур Жабраилов извинился за свои оскорбительные высказывания в адрес христиан. Видео с извинениями появилось 9 октября в Telegram-канале чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный».
Ранее министр по национальной политике республики Ахмед Дудаев сообщил, что Жабраилова уволили и задержали правоохранительные органы. В отношении него начали следственные действия.
Мужчина признал, что осознает свою неправоту с точки зрения закона и религии. Он объяснил, что отвечал на критику своей веры и забыл, что может оскорбить людей, не причастных к этому. Он добавил, что в республике недопустимо унижать религию или людей, исповедующих разные верования.
Жабраилов принес извинения православным христианам и подчеркнул, что ислам запрещает оскорбления других религий. Он также заявил о готовности принять полную ответственность за свои слова в рамках российского законодательства.
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Мужчина признал, что осознает свою неправоту с точки зрения закона и религии. Он объяснил, что отвечал на критику своей веры и забыл, что может оскорбить людей, не причастных к этому. Он добавил, что в республике недопустимо унижать религию или людей, исповедующих разные верования.
Жабраилов принес извинения православным христианам и подчеркнул, что ислам запрещает оскорбления других религий. Он также заявил о готовности принять полную ответственность за свои слова в рамках российского законодательства.
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Лия Мурадьян