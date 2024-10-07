Педагог Луховицкий усомнился в эффективности штрафов против оскорблений учителей

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Заместитель председателя профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что штрафы за оскорбление педагогов вряд ли значительно решат данную проблему.
Так он прокомментировал законопроект о введении административной ответственности за оскорбление преподавателей.
Ранее исследование аналитиков сервиса SuperJob показало, что самыми любимыми школьными учителями-предметниками являются преподаватели русского языка и литературы. На втором месте в этом рейтинге – математики, на третьем – историки.
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«Я с трудом представляю себе учителя, который будет писать заявление в полицию на своего ученика. Это абсолютно бессмысленная норма, она не даст никакого эффекта. Она ещё раз просто подчеркивает, что ничего для реального улучшения ситуации в школе сделано не будет, никак это не поднимет авторитет учителя. Авторитет нельзя поднимать запретительными мерами», — пояснил в беседе с Газета.ру Луховицкий.
Ранее исследование аналитиков сервиса SuperJob показало, что самыми любимыми школьными учителями-предметниками являются преподаватели русского языка и литературы. На втором месте в этом рейтинге – математики, на третьем – историки.
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Мелисса Тимофеева