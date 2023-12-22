Суд в Петербурге взыскал с военного14 млн рублей за сломанный ЗРК «Панцирь»

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Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд взыскал с военнослужащего почти 14 миллионов рублей за повреждение боевой машины, происшедшее по его вине. Речь идёт о самоходном зенитном ракетном комплексе (ЗРК) «Панцирь-С».
Кроме возмещения ущерба, военного обязали выплатить штраф в сумме 50 тысяч рублей. Мягкость наказания объясняется тем, что суд учёл, что подсудимый осознал вину, чистосердечно раскаялся в содеянном, принял активные меры по восстановлению боевой машины после ДТП, имеет на иждивении малолетнего ребёнка, положительно характеризуется по месту службы, а также принимал участие в боевых действиях в Сирии и в зоне СВО.
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Александр Бойцов