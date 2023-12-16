В Забайкалье опрокинулся грузовик с рабочими, погиб один человек

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Грузовик «Урал» перевозил 27 рабочих.
В Забайкалье опрокинулся грузовик, погиб один человек, семеро пострадали. Об этом сообщает региональный главк МВД.
ДТП случилось ночью в 22 км от поселка Новая Чара в Каларском районе Забайкальского края.
«На технологической дороге на территории одного из предприятий водитель автомашины «Урал» не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства», –сказано в сообщении.
В аварии скончался пассажир 1979 года рождения. Семь человек с различными травмами доставили в больницу.
Проводится проверка и устанавливаются подробности случившегося.
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ДТП случилось ночью в 22 км от поселка Новая Чара в Каларском районе Забайкальского края.
В аварии скончался пассажир 1979 года рождения. Семь человек с различными травмами доставили в больницу.
Проводится проверка и устанавливаются подробности случившегося.
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Мария Фирсова