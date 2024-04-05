Суд вынес приговор девушке, «пощекотавшей» грудь монумента «Родина-мать»

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Самарского блогера, обвиняемую в надругательстве над монументом «Родина-мать», приговорили к 10 месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что речь идёт о 23-летней Алёне, которая прошлым летом опубликовала видео, на котором «щекотала» грудь монумента «Родина-мать» в Волгограде. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Девушка успела покинуть Россию и уехать на Шри-Ланку, однако спустя полгода вернулась, и была задержана в аэропорту.
Прокуратура запросила приговорить девушку к тюремному заключению на 10 месяцев. Однако суд вынес приговор о наказании в виде 10-месячных исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
До вступления приговора законную силу Алёна будет находиться дома под подпиской о невыезде. До этого она находилась в СИЗО.
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Прокуратура запросила приговорить девушку к тюремному заключению на 10 месяцев. Однако суд вынес приговор о наказании в виде 10-месячных исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
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Анастасия Чинкова