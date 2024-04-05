Вандалы в Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

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В Новой Москве неизвестные дотла сожгли мемориал, который соорудили местные жители в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
По информации СМИ, шокирующий акт вандализма произошёл в районе Новые Ватутинки.
Известно, что поджёг произошёл в ночь на 5 апреля, однако, причастных к содеянному установить пока не удалось.
Напомним, один из крупнейших терактов в истории современной России произошёл 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Группа вооружённых террористов ворвалась в наполненный зрителями зал и начала в упор расстреливать людей. После этого боевики подожгли зал и скрылись. К счастью, их удалось задержать в Брянской области, на пути к украинской границе.
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Известно, что поджёг произошёл в ночь на 5 апреля, однако, причастных к содеянному установить пока не удалось.
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Евгения Парфентьева