В Таиланде туриста без признаков жизни обнаружили связанным в номере отеля

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Тайваньского туриста обнаружили связанным в номере отеля в Бангкоке.
Издание Thaiger пишет, что 47-летнего Чу Чан-шена нашли в гостиничном номере Niran Grand Hotel 16 ноября. Турист въехал в номер один 14 ноября. Мужчина лежал лицом вниз на полу возле кровати, его ноги и руки связали за спиной, а голова - в крови.
По предположениям полицейских, преступники замучили тайваньца. Беспорядок говорил о том, что в номере прошли лихорадочные обыски.
Полиция ищет преступников.
Ранее в Великом Новгороде завели уголовное дело после гибели трёхлетнего ребёнка в бассейне, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
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По предположениям полицейских, преступники замучили тайваньца. Беспорядок говорил о том, что в номере прошли лихорадочные обыски.
Ранее в Великом Новгороде завели уголовное дело после гибели трёхлетнего ребёнка в бассейне, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
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Мария Фирсова