Суд заключил под стражу челябинца, напавшего на сожительницу в супермаркете

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Суд в Челябинске арестовал мужчину, который с ножом напал на свою сожительницу в магазине, об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По информации ведомства, 9 ноября около 15.00 (13.00 по московскому времени) в магазине «Магнит» по улице Салютная мужчина напал с ножом на возлюбленную. Пострадавшая работала в этом магазине. Накануне у них с сожителем произошла ссора на почве ревности. Мужчина пришёл на работу к подруге, предварительно напившись, чтобы отомстить.
После задержания, на 46-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, недоведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». Сегодня суд отправил его в СИЗО на два ближайших месяца.
Пострадавшая продолжает находиться в больнице под наблюдением врачей.
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Евгения Парфентьева