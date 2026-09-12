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Судно оказалось на береговой линии на Ямале

Скончался капитан выброшенного на береговую линию на Ямале судна
Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Капитан судна погиб в результате происшествия в акватории Обской губы. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.



По предварительным данным надзорного ведомства, утром судно СТ-1 выбросило носовой частью на береговую линию. На момент происшествия на борту находились два члена экипажа. Капитан скончался на месте.

Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности судоходства. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР приводит иную предварительную картину происшествия. По данным ведомства, утром 12 сентября в районе залива Обская губа к берегу пришвартовалось маломерное судно СТ-1, зарегистрированное в Салехарде. По факту инцидента МСУТ организовало доследственную проверку.

Никита Кротов

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