Судно оказалось на береговой линии на Ямале

12 сентября 2026, 19:51

Скончался капитан выброшенного на береговую линию на Ямале судна

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Капитан судна погиб в результате происшествия в акватории Обской губы. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.