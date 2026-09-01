Три снаряда поразили торговое судно в Ормузском проливе

01 сентября 2026, 06:56

Фото: iStock/Alexey Bakharev

В Ормузском проливе недалеко от побережья Омана в танкер попали три неустановленных снаряда. Об этом сообщили в пресс-службе Центра координации морских торговых перевозок при британских ВМС (UKMTO).