Три снаряда поразили торговое судно в Ормузском проливе
В Ормузском проливе недалеко от побережья Омана в танкер попали три неустановленных снаряда. Об этом сообщили в пресс-службе Центра координации морских торговых перевозок при британских ВМС (UKMTO).
Согласно полученной информации, атака произошла примерно в 17 морских милях (около 31,5 км) к востоку от города Хасаб. В публикации уточняется, что судно двигалось в направлении выхода из Ормузского пролива, когда по нему нанесли удары неизвестные силы.
По предварительным данным, экипаж танкера не пострадал. Также сообщается, что в результате инцидента окружающей среде ущерб не нанесён.
Ранее торговое судно попало под обстрел в акватории Чёрного моря. Повреждения оказались критическими, и корабль пошёл ко дну.
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