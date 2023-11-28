Супруга погибшего Сергея Кузнецова считает новости о его смерти фейком

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Супруга Сергея Кузнецова Анастасия считает, что новости о смерти её мужа – фейк, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, ранее стало известно, что в камере «Матросской тишины» обнаружили бездыханное тело бывшего возлюбленного российской балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. Он был арестовал за нанесение тяжких телесных повреждений своей супруге.
По информации 112, в настоящий момент его жена Анастасия Кузнецова направляется на очную ставку. Она простила супруга, сильно избившего её, и ждала возвращения арестанта домой. Кузнецова убеждена, что новости о смерти её мужа являются фейками.
При этом, адвокат Кузнецова Александр Бенхин также опровергает информацию о смерти своего подзащитного.
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По информации 112, в настоящий момент его жена Анастасия Кузнецова направляется на очную ставку. Она простила супруга, сильно избившего её, и ждала возвращения арестанта домой. Кузнецова убеждена, что новости о смерти её мужа являются фейками.
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Евгения Парфентьева