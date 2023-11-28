Суд в ДНР вынес приговор четырём бойцам ВСУ, расстрелявшим мирных жителей

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Суд в Донецкой Народной Республике вынес приговор четырём бойцам Вооруженных сил Украины, расстрелявших восемь мирных жителей Мариуполя, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.
Самое суровое наказание получил Владимир Емельянов. Его Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима за расстрел четырёх мирных жителей Мариуполя.
К тому же, Емельянов являлся старшим боевой позиции, на которой также служили сидящие с ним рядом на судебной скамье военные. Именно он отдал им приказ о расстреле трёх мирных жителей.
Дмитрий Терханов, подчиненный Емельянова, получил 27 лет лишения свободы. Помимо трёх убитых по приказу Емельянова, он застрелил ещё одного мужчину, который шёл за водой.
Антон Бабич и Ростислав Исайкин были осуждены на 25 лет лишения свободы за расстрел трёх мирных жителей по приказу Емельянова.
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К тому же, Емельянов являлся старшим боевой позиции, на которой также служили сидящие с ним рядом на судебной скамье военные. Именно он отдал им приказ о расстреле трёх мирных жителей.
Антон Бабич и Ростислав Исайкин были осуждены на 25 лет лишения свободы за расстрел трёх мирных жителей по приказу Емельянова.
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Евгения Парфентьева