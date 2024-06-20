Супруги, убившие девочку под Новосибирском, снимали издевательства на видео

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В Новосибирском районном суде арестовали супружескую пару, обвиняемую в убийстве десятилетней девочки. Об этом информирует КП-Новосибирск со ссылкой на источник.
Согласно информации источника, все издевательства снимались на видео. Свой мотив преступники объяснили «изгнанием дьявола» из ребенка.
Мать погибшей девочки назвала произошедшее несчастным случаем. В настоящее время сотрудники СК РФ продолжают проверку по факту трагедии.
Напомним, в Новосибирской области супружеская пара из села три дня жестоко обращалась с дочерью их знакомой. В период с 14 по 17 июня супруги избивали девочку и лишали ее пищи. В результате полученных травм девочка скончалась в больнице.
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Мать погибшей девочки назвала произошедшее несчастным случаем. В настоящее время сотрудники СК РФ продолжают проверку по факту трагедии.
Напомним, в Новосибирской области супружеская пара из села три дня жестоко обращалась с дочерью их знакомой. В период с 14 по 17 июня супруги избивали девочку и лишали ее пищи. В результате полученных травм девочка скончалась в больнице.
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Екатерина Коршунова