Спасатели нашли тело подростка, утонувшего после побега из детского лагеря

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Сотрудники правоохранительных органов и спасатели обнаружили тело пропавшего подростка, который сбежал из детского лагеря и утонул в реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе. Об этом проинформировали в СУ СК России по Пермскому краю.
Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы проводят осмотр. Для установления точной причины смерти подростка назначат судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, трое подростков сбежали из лагеря «Ермак», чтобы искупаться. В результате один из них не смог вынырнуть. Согласно информации источника, мальчик не умел плавать. Сбежать компании подростков удалось во время тихого часа, один из них открыл окно с помощью ложки.
Ранее сообщалось, что в Первом Путяевском пруду, который находится на территории московского парка Сокольники, обнаружено тело 14-летнего подростка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, трое подростков сбежали из лагеря «Ермак», чтобы искупаться. В результате один из них не смог вынырнуть. Согласно информации источника, мальчик не умел плавать. Сбежать компании подростков удалось во время тихого часа, один из них открыл окно с помощью ложки.
Ранее сообщалось, что в Первом Путяевском пруду, который находится на территории московского парка Сокольники, обнаружено тело 14-летнего подростка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова