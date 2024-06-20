«Одержимая дьяволом»: за что пара сектантов из Новосибирска до смерти забила и заморила 10-летнюю девочку, подробности

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В российском регионе семейная пара до смерти замучила ребенка, которого им на время оставила знакомая. О том, что побудило супругов лишить жизни девочку и о чем заявила мать погибшей расскажет редакция «Радио 1».
Семейная пара до смерти замучила школьницу в Новосибирске
Семейная пара из Новосибирска совершила чудовищное преступление: супруги до смерти забили и заморили голодом десятилетнюю дочь своей знакомой, за которой они присматривали.
Женщина оставила 10-летнюю девочку у своих знакомых 14 июня и уехала в командировку. Спустя несколько дней ребенок скончался в больнице. Выяснилось, что на протяжении трех дней ребенка били и лишали еды.
Семейная пара задержана, правоохранители выясняют обстоятельства дела.
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Из замученной девочки «изгоняли дьявола»
По информации издания «Царьград Новосибирск», по каким-то причинам мужчина и женщина решили, что в девочку вселился дьявол, которого они пытались изгнать. Чтобы избавить ребенка от «одержимости», ее били различными предметами, морили голодом и пороли крапивой.
Многократные истязания и голодное истощение позже подтвердили в СК РФ по региону.
Мать замученной девочки прокомментировала случившееся
Узнав о смерти дочери, ее мать предположила, что девочка могла отравиться конфетами, на которые у нее была аллергия.
В беседе с изданием «КП» мать умершей школьницы назвала произошедшее несчастным случаем, однако журналистам удалось выяснить еще одну странную деталь в деле о гибели девочки.
Супруги, истязавшие школьницу, оказались сектантами
Соседи рассказали, что супружеская пара вела странный образ жизни: они ходили в балахонах, жгли благовония. По некоторым данным, они были сектантами.
Жильцы поселка уверены, что супруги не кормили ребенка, дав им «аскезу». Следователи также рассматривают эту версию, так как в больницу с жалобами на боли в животе была доставлена родная дочь пары, которая, возможно, также подвергалась насилию.
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