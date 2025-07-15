Супруги Воропаевы обжаловали приговор за доведение подростка до суицида
Андрей и Ирина Воропаевы, осужденные за доведение несовершеннолетнего до самоубийства, подали апелляционные жалобы на вынесенный им приговор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Троицкий суд Москвы.
В суде подтвердили регистрацию жалоб обоих осужденных, однако дата их рассмотрения пока не назначена. Ранее Троицкий суд приговорил Ирину Воропаеву к 4,5 годам лишения свободы, а ее супруг получил 3,5 года колонии. Оба были признаны виновными по пунктам «а», «г» ч. 2 статьи 110 УК РФ, что подразумевает доведение до самоубийства несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору.
Это уже второе рассмотрение дела: в первый раз суд назначил Ирине 9 лет колонии, а ее супругу — 8,5 лет. Однако апелляционный суд отменил тот приговор из-за нарушений уголовно-процессуального закона и направил дело на пересмотр.
По данным СМИ, Ирина Воропаева, являвшаяся мачехой подростку, разработала программу для его похудения, в результате которой ребенок сбросил 21 килограмм. Подросток жаловался одноклассникам на чрезмерные физические нагрузки и угрозы отправки в интернат.
Трагедия произошла в октябре 2019 года и вызвала широкий общественный резонанс. Теперь судьба супругов будет решаться в ходе апелляционного разбирательства.
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