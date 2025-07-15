Супруги Воропаевы обжаловали приговор за доведение подростка до суицида

15 июля 2025, 08:55

Фото: iStock/Zolnierek

Андрей и Ирина Воропаевы, осужденные за доведение несовершеннолетнего до самоубийства, подали апелляционные жалобы на вынесенный им приговор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Троицкий суд Москвы.