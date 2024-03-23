Светлаков поделился подробностями своего спасения из «Крокуса»

Фото: iStock/Евгений Биятов
Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал о своих переживаниях во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла», сообщается в Telegram-канале телеведущей Ксении Собчак.
По словам Светлакова, террористы вошли в зал со стороны амфитеатра, над которым располагаются ложи. В одной из них находился и актер. Многие услышали выстрелы и побежали в сторону сцены, а Светлаков и его друзья выбежали в узкий коридор. В результате в коридоре образовалась группа из 20-30 человек.
После того как все зрители в ложах ушли, менеджер перекрыл выход, так как существовала опасность проникновения террористов оттуда. Светлаков и еще несколько человек решили заблокировать вход в коридор стульями и диванами.
Оказалось, что это были другие зрители, которые искали выход.
Затем распространился «сильный вонючий дым», и прошло около 15-20 минут с момента начала теракта. По словам Светлакова, менеджер предложил открыть несколько дверей и воспользоваться лестницей, чтобы массово выбраться через фойе.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
Читайте также:
В Севастополе объявили о воздушной тревоге
Спасательные работы в зоне теракта в «Крокусе» завершены
«Это был ужас»: Светлаков – о своем спасении во время теракта в «Крокус Сити Холле»
После того как все зрители в ложах ушли, менеджер перекрыл выход, так как существовала опасность проникновения террористов оттуда. Светлаков и еще несколько человек решили заблокировать вход в коридор стульями и диванами.
«Тут был, наверное, самый страшный момент – звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать», – сказал он.
Оказалось, что это были другие зрители, которые искали выход.
Затем распространился «сильный вонючий дым», и прошло около 15-20 минут с момента начала теракта. По словам Светлакова, менеджер предложил открыть несколько дверей и воспользоваться лестницей, чтобы массово выбраться через фойе.
«Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было», – поделился подробностями актер.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
Читайте также:
В Севастополе объявили о воздушной тревоге
Спасательные работы в зоне теракта в «Крокусе» завершены
«Это был ужас»: Светлаков – о своем спасении во время теракта в «Крокус Сити Холле»
Александр Климов