Спасательные работы в зоне теракта в «Крокусе» завершены

Фото: Официальный сайт Кремля
Спасательные работы на месте теракта в «Крокус Сити Холле» завершены, но поисковая операция продолжается, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, спасатели извлекли из-под завалов тела 133 жертв теракта. На данный момент опознаны 50 человек. «Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек», – добавил глава региона.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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«Что касается автомобилей, которые остались на парковке: после окончания поисковой операции – ориентировочно завтра вечером – мы начнем решать этот вопрос», – сообщил Воробьев.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов