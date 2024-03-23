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Спасательные работы в зоне теракта в «Крокусе» завершены

Воробьев: Спасательные работы в «Крокусе» завершены
23 марта 2024, 23:09
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

Спасательные работы на месте теракта в «Крокус Сити Холле» завершены, но поисковая операция продолжается, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, спасатели извлекли из-под завалов тела 133 жертв теракта. На данный момент опознаны 50 человек. «Впереди опознание родственниками. В больницах врачи борются за жизни 107 человек», – добавил глава региона.

«Что касается автомобилей, которые остались на парковке: после окончания поисковой операции – ориентировочно завтра вечером – мы начнем решать этот вопрос», – сообщил Воробьев.


Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#андрей воробьёв
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#крокус сити холл
#теракт
#мчс
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Российская ПВО сбила над Белгородом 10 ракет
Губернатор Гладков: ПСО сбила над Белгородом 10 воздушных целей
24 марта 2024, 00:04

Фото: iStock/e-crow

Система противовоздушной обороны сбила 10 ракет над Белгородом и Белгородской областью, сообщил в Telegram-канаде губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сбито 10 воздушных целей на подлете к городу», – отметил он.

По словам губернатора, в результате обстрела ВСУ пострадали два человека – девушка и молодой человек, они госпитализированы.

Гладков добавил, что в результате авиаударов украинских военных в Белгороде получили различные повреждения 10 домов и один легковой автомобиль.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по городу было выпущено более 10 ракет и что российская ПВО продолжает отражать атаки. Развожаев также заявил, что в результате атаки ВСУ осколочные ранения получил ребенок.

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#белгородская область
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#вячеслав гладков
#ракета
#пво
#всу
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«Это даже не охранники»: Владелец «Крокуса» – о теракте
Владелец «Крокуса» Агаларов – о теракте и жертвах: Это даже не охранники
23 марта 2024, 23:48

Фото: iStock/gorodenkoff

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые прокомментировал теракт в концертном зале, назвав случившееся «страшной трагедией», передает РБК.
По словам Агаларова, террористы проникли в концертный зал через окна соседнего выставочного центра. Затем они начали стрелять по всему, что видели. По словам владельца «Крокуса», один охранник был убит, еще один ранен.

«Это даже не охранники. Они у нас называются "контролеры"», – отметил Агаларов.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#крокус сити холл
#теракт
#московская область
#охрана
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В Севастополе ребенок получил ранения в результате воздушной атаки
«Ранен ребенок»: Губернатор Севастополя – об атаке города со стороны ВСУ
23 марта 2024, 23:40

Фото: istockphoto/3D_generator

В результате поражения нескольких воздушных целей средствами ПВО над Севастополем пострадал ребенок, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе ул. Щербака ребенок получил осколочное ранение», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в районе Индустриальной упали обломки, загорелся автомобиль.

Губернатор уточнил, что противовоздушная оборона продолжает работу, и жителям следует находиться во временных убежищах или безопасных местах. В зонах противовоздушной обороны в Севастопольской и Южной бухтах военные использует табельные средства маркировки.

Ранее губернатор Севастополя Развожаев объявил о воздушной тревоге.

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#севастополь
#ребёнок
#пво
#россия
#крым
#всу
#воздушная тревога
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Светлаков поделился подробностями своего спасения из «Крокуса»
Светлаков о спасении из «Крокуса»: Баррикадировали входы в коридор стульями
23 марта 2024, 23:29

Фото: iStock/Евгений Биятов

Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал о своих переживаниях во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла», сообщается в Telegram-канале телеведущей Ксении Собчак.
По словам Светлакова, террористы вошли в зал со стороны амфитеатра, над которым располагаются ложи. В одной из них находился и актер. Многие услышали выстрелы и побежали в сторону сцены, а Светлаков и его друзья выбежали в узкий коридор. В результате в коридоре образовалась группа из 20-30 человек.

После того как все зрители в ложах ушли, менеджер перекрыл выход, так как существовала опасность проникновения террористов оттуда. Светлаков и еще несколько человек решили заблокировать вход в коридор стульями и диванами.

«Тут был, наверное, самый страшный момент – звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать», – сказал он.

Оказалось, что это были другие зрители, которые искали выход.

Затем распространился «сильный вонючий дым», и прошло около 15-20 минут с момента начала теракта. По словам Светлакова, менеджер предложил открыть несколько дверей и воспользоваться лестницей, чтобы массово выбраться через фойе.

«Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было», – поделился подробностями актер.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#актёр
#крокус сити холл
#теракт
#московская область
#спасение
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В Севастополе объявили о воздушной тревоге
Губернатора Севастополя Развожаев: В городе объявили воздушную тревогу
23 марта 2024, 23:17

Фото: iStock/Oselote

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор объявил тревогу в 22:44 по московскому времени. Он призвал местных жителей, которые не знают, где находится ближайшее убежище, плотно закрыть окна, покинуть убежище, отключить электричество, перекрыть воду и газ.

Ранее РИА Новости сообщали о воздушной тревоге, объявленный в 16 областях Украины.

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#севастополь
#крым
#губернатор
#воздушная тревога
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Два добровольца из поискового отряда «Лиза Алерт» погибли при теракте
23 марта 2024, 21:56

Фото: iStock/Jack Holliday

При теракте в «Крокус Сити Холле» погибли два волонтёра из поискового отряда «Лиза Алерт». Об этом организация написала в своей группе во «ВКонтакте».
Отмечается, что добровольцы отряда «Лиза Алерт» Олег Павловский и Татьяна Абдулова – уроженцы Ульяновской области. Они познакомились в отряде, а затем вместе переехали в Москву. У пары остались дети.

В региональном отделении отряда рассказали, что Олег был связистом и старшим поисковой группы, а также человеком, на которого всегда можно положиться. Татьяна также была поисковиком, а раньше являлась инструктором школы «Лиза Алерт». Они внесли большой вклад в поиск пропавших и «оставили след в истории отряда».

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#теракт
#смерть
#волонтеры
#лиза алерт
#крокус сити холл
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МЧС России обновило список погибших при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 21:14

Фото: МЧС России

МЧС России дополнило список погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Ознакомиться с перечнем, который продолжит обновляться, можно на сайте МЧС России.

По состоянию на 21:00 в нём значатся 29 имён.

По последним данным Следственного комитета России, в результате террористического акта погибли 133 человека. В настоящее время в здании концертного зала спасатели продолжают проводить поисковые работы. Как сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, специалисты МЧС России в круглосуточном режиме работают на объёкте.

Также Депздрав Подмосковья сообщал о 140 пострадавших, трое из которых уже выписаны из больниц домой.

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#мчс
#погибший
#теракт
#крокус сити холл
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«Мисс Тверь-2001» Новосёлова погибла при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 20:56

Фото: iStock/Imagesines

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибла обладательница титула «Мисс Тверь-2001» Екатерина Новосёлова. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала бывший директор модельного агентства «Шарм» Ольга Даргевич, которая была организатором конкурса в 2001 году.
Ранее МЧС России на своём сайте опубликовало предварительный список погибших по состоянию на 17:00. В нём фигурировало 13 имёт, среди которых была и Новосёлова.

Собеседница агентства увидела информацию о гибели женщины в СМИ, но приняла её за ошибку. После она написала матери Екатерины, которая подтвердила смерть дочери.

У погибшей остались двое детей – мальчик и девочка.

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#теракт
#погибший
#крокус сити холл
#соболезнования
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Депздрав Подмосковья: 140 человек пострадали при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 20:03

Фото: пресс-служба МО

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 140 человек. Об этом сообщает Депздрав Подмосковья.
Отмечается, что из них 31 человек получает помощь амбулаторно, ещё трое выписаны.

В больницах Москвы в настоящее время находятся 93 пострадавших.

По последним данным, опубликованным Следственным комитетом России, в результате теракта погибли 115 человек. Смерть наступила от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Спасатели продолжают поисковую работу под завалами здания концертного зала. Около «Крокус Сити Холла», а также во многих регионах России, появились стихийные мемориалы.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

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