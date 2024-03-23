«Это был ужас»: Светлаков – о своем спасении во время теракта в «Крокус Сити Холле»

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Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков находился в здании «Крокус Сити Холла» в Москве во время теракта перед концертом музыкальной группы «Пикник», сообщает «СтарХит».
«Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас», – сказал Светлаков, отказавшись сообщить подробности случившегося.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Александр Климов